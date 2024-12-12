أحمد سعد يحقق إنجازاً كبيراً بحصد جائزة أفضل دويتو بأغنية

حصد النجم أحمد سعد منذ لحظات جائزة أفضل دويتو غنائي عربي في حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى المقام حالياً في المملكة العربية السعودية، وذلك عن أغنية "سبب فرحتي" التي تعاون فيها مع النجمة أصالة.

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وقد صعد سعد على المسرح لتسلم الجائزة، حيث قدمها المخرج محمد سامي ونور، مستخدماً دعابة طريفة بلفافة طويلة من الورق لإلقاء كلمة قصيرة، وسط ضحكات الحضور من نجوم الفن.

أحمد سعد يعبر عن فخره بتمثيل مصر

سعد عبر عن سعادته الكبيرة وفخره بتمثيل مصر، معبراً عن حبه العميق للوطن والشعب المصري الذي تربى على القيم والعادات الأصيلة وأشاد بتقدير الجمهور السعودي له، واصفاً إياهم بأنهم كعائلته، وهو ما شعر به خلال حفلاته الناجحة في المملكة وأهدى سعد الجائزة للنجمة أصالة، شريكته في الأغنية، معبراً عن امتنانه الكبير لدعمها وتعاونهما الفني الناجح.

الجائزة تعزز مسيرة أحمد سعد في المحافل الدولية

هذا الفوز ليس الأول بالنسبة لسعد، حيث يواصل تحقيق النجاحات وتقديراً فنياً في المحافل الدولية، ما يعزز من فرصه في المستقبل ليكون واحداً من أبرز الفنانين في العالم العربي وبإضافة هذه الجائزة إلى سجله، يصبح سعد من بين النجوم الذين استطاعوا ترك بصمة قوية في الساحة الفنية.

أحمد سعد يستمر في الحفل بترشيح لعدة جوائز

يستمر أحمد سعد في الحفل وهو مرشح لعدة جوائز أخرى، حيث أعد مفاجأة لجمهوره من خلال فقرة غنائية مميزة ينتظر أن تكون محط اهتمام الحضور وقد أعرب سعد عن سعادته بالتواجد في الحفل وسط دعم كبير من الجمهور، وهو ما يؤكد على حضوره القوي في المشهد الفني.

ترشح أحمد سعد لجائزة الأوسكار العربي؟

بفوزه بجائزة بيلبورد، تتزايد التوقعات حول إمكانية ترشح أحمد سعد للمزيد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جوائز الأوسكار العربية التي قد تشكل خطوة بارزة في مسيرته الفنية.

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