جاري البحث..أحمد سعد يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة

أعلن الفنان أحمد سعد عن طرح أغنيته الجديده جاري البحث من فيلم أخر نيزك.

وكتب سعد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " جاري البحث.. أغنية فيلم أخر نيزك..النهاردة الساعة ٦ على يوتيوب وكل المنصات".

علياء بسيوني تشارك أحمد سعد أول إعلان لهما

وشاركت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد كضيفة شرف أحدث إعلاناته.

وأعرب سعد عن سعادته بمشاركة زوجته بالظهور في أحد أعماله لأول مرة ممازحا إياها بعبارة "علياء وهي بتحاول تطلع سلم المجد في أول ظهور ليها كضيفه شرف في آخر إعلان معايا. لو سمحتوا لو في أي مسلسلات او أفلام عايزينها ينسقوا معايا الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال".

أخر أزمات أحمد سعد



تعرض الفنان أحمد سعد لوعكة صحية شديدة في عظام الفك العلوي والتي أدت إلى تآكل في عظام الفك والتي أفقدته القدرة على الحديث وبالتالي إلغاء الكثير من ارتباطاته الفنية من حفلات وخلافه، وطالبه الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية على وجه السرعة وخضع سعد لإجراء العملية ونجح الفريق الطبي وعاد سعد لعمله بعد أسبوعين من نجاح العملية.

حفلات ديسمبر

ويرصد لكم الموجز خريطة حفلات ديسمبر حيث يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفلين غنائيين في شهر ديسمبر القادم بداية من 6 ديسمبر، والأخرى يوم 13 من الشهر ذاته بالكويت بمشاركة الفنان بهاء سلطان على مسرح الأرينا كويت.

أحمد سعد



أحمد سعد

ولد أحمد سعد علي سيد قناوي في 20 أغسطس 1981 في القاهرة، نشأ في أسرة فنية، وهو شقيق الممثل عمرو سعد. أصدر أحمد سعد سنة 2003 ألبومه الأول بعنوان «أشكي لمين» تضمّن ثماني أغاني منها أغنية «حبيبي روحي»، «يوم واثنين» و«عزيز عيني». وفي سنة 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان «وحشتني عيونك»، وتضمن إثنا عشر أغنية منها أغاني «جرحونا»، «كفاية كده»، «كل ليلة» وأغنية «علمني الحب». صوّر أحمد سعد أكثر من عشرين أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في شهرته خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة.

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