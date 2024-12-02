رد فعل سمية الخشاب علي عودة أحمد سعد لزوجته.. تصدر اسم الفنان أحمد سعد مؤشرات البحث في جوجل بعد اعلان عودته لطليقته السابقة علياء البسيوني، وتعتبر هي الزوجة الرابعة له، ودائما ما يبحث الجمهور عن رد فعل زوجته السابقة سمية الخشاب والتي انتهت علاقتهم بضجة كبيرة حيث اتهمته بأنه ضربها وافقدها طحالها، لذلك يبحث الجمهور عن رد فعلها.

أين تتواجد سمية الخشاب الآن؟

تتواجد الفنانة سمية الخشاب الأن في المملكة العربية السعودية، من اجل تصوير مسلسلها الجديد "أم 44" وهو عمل خليجي برعاية تركي آل الشيخ، ويعرض العمل ضمن السباق الرمضاني 2025.

سمية الخشاب أم 44

ويرصد لكم موقع "الموجز" تفاصيل العمل، وقامت بتأليف مسلسل أم 44 الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج السوري المثنى صبح، وشاركت في الإنتاج قناة mbc، ويعرض المسلسل من خلالها وعبر منصة شاهد الرقمية.

أم 44.. رد فعل سمية الخشاب بعد عودة أحمد سعد لطليقته



رد فعل سمية الخشاب على عودة أحمد سعد لزوجته علياء بسيوني

منذ الأيام الماضية أعلن الفنان أحمد سعد طليق سمية الخشاب عن عودته لزوجته السابقة علياء البسيوني، وقررت الثنائي بعمل فترة خطوبة قصيرة حتي يستمتعان بحياتهم أكثر.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وتسأل العديد من الجمهور عن سمية الخشاب ورد فعلها اتجاه هذا الخبر، ولكن كشفت بعض المصادر الصحفية أنها مشغولة الآن بتصوير مسلسلها الخليجي الجديد "ام 44" ولم ترد على خبر عودة أحمد سعد لزوجته السابق ذكرها، ولم يعنيها عودته من عدمها فهم حاليا زملاء وتتمني له الخير دائما.

أبطال مسلسل أم 44

يشارك في مسلسل أم 44 الفنانة سمية الخشاب، هدي الخطيب، جومانة مراد، شهاب حجية،ميس قمر، ليلي عبدالله، عفاف مصطفي، وآخرون.

دور سمية الخشاب في "ام 44"

تجسد الفنانة سمية الخشاب دور سيدة مصرية تواجه العديد من الصعوبات ضمن أحداث العمل، ولديها علاقات كثيرة مع بعض الشخصيات الإنسانية في المسلسل، حيث أنها قامت بتصوير يوم واحد فقط من المسلسل ومن المقرر أن تقيم في المملكة حتي انتهاء التصوير داخل أحد الاستديوهات الكبيرة في الرياض.

سمية الخشاب

آخر أعمال سمية الخشاب

شاركت سمية الخشاب مؤخراً في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "بـ 100 راجل" مع الفنان محمد رضوان، نانسي صلاح ، محمد القس، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمود عبد الغني، محمد عبدالعظيم، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

اقرأ أيضاً

حكايته مع سمية الخشاب.. نجوم وقعوا في فخ الشيخ صلاح التيجاني

سمية الخشاب تتصدر تريند جوجل بعد حديثها عن ذكرياتها مع نور الشريف في مسلسل “عائلة الحاج متولي”