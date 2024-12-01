أحمد سعد يطل بإعلان جديد ويكشف عن أول مشاركة لزوجته علياء بسيوني

انتهى المطرب أحمد سعد مؤخرًا من تصوير إعلان تجاري في أحد الأماكن الشهيرة بالتجمع، وكشف سعد عن مشاركة زوجته علياء بسيوني في هذا الإعلان، حيث ستظهر معه لأول مرة كضيفة شرف.

يرصد موقع الموجز التفاصيل كاملة حول إعلان أحمد سعد ومشاركة زوجته خلال السطور التالية.

إعلان أحمد سعد برفقة زوجته

إعلان أحمد سعد

علق أحمد سعد خلال منشور عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "ده أول ظهور للمدام علياء وهي بتحاول تطلع سلم المجد في أول ظهور ليها كضيفة شرف... لو في أي مسلسلات أو أفلام عايزينها، ينسقوا معايا الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال."

دعم إنساني للمخرج عمر زهران

على صعيد آخر، أظهر أحمد سعد دعمه الكامل للمخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "عمر زهران أنضف وأطهر خلق الله... عبدك الشريف الطاهر بريء وأنا أشهد بذلك."

أحمد سعد

تصريحات عن فرح أحمد سعد القادم

في حديثه لبرنامج "ET بالعربي"، أعلن أحمد سعد عن قرب موعد حفل زفافه قائلاً: "الفرح قريب جدًا، ممكن أول السنة، وهعمل فرح وهلبس بدلة وهغني في فرحي."

أحمد سعد وعلياء بسيوني

عودة أحمد سعد بعد الجراحة

شهد حفل افتتاح استوديو الحصن أول ظهور علني لأحمد سعد بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في فكه الأيسر. وخلال الحفل، خاطب الجمهور قائلاً: "مساء الخير على الناس الحلوة... لسه مالينتش، وأول يوم أغني بعد الإجازة."

مهرجان الكويت الغنائي وحماس لا يُوصف

أعلن أحمد سعد عن حماسه الكبير لإحياء حفل ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، الذي سيجمعه بالمطرب بهاء سلطان في ليلة تحت عنوان "أساطير الطرب".

ووصف سعد الحفل قائلاً: "المشهد الفني في الكويت دائمًا مختلف، وجمهوره فريد من نوعه."

ذكريات من جولدن جلوب مصر

سبق لأحمد سعد أن تألق في حفل جولدن جلوب العالمي بمصر، حيث غنى مجموعة من الأغنيات الطريفة والمبهجة، وجمعته لحظة مميزة بالفنانة يسرا، حيث غنى لها أغنية "إيه اليوم الحلو ده" وسط تفاعل كبير من النجوم الحاضرين مثل نيللي كريم، شيكو، ونور خالد النبوي.



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