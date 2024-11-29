أخرهم محمد صبحي.. دعم واسع للمخرج عمر زهران وسط أزمته القانونية

يشهد المخرج عمر زهران حالياً محاكمة على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، ورغم الأزمة القانونية التي يمر بها، يحرص عدد من الأصدقاء وزملاء المهنة في الوسط الفني والإعلامي على إظهار دعمهم له وتأكيد براءته.

يرصد موقع الموجز، أبرز النجوم الذين دعموا المخرج عمر زهران في أزمته القانونية.



عمر زهران

دعم محمد صبحي للمخرج عمر زهران



عبّر الفنان الكبير محمد صبحي في منشور عبر حسابه على فيسبوك، عن دعمه الكامل للمخرج زهران، مؤكدًا أنه يعرفه منذ سنوات طويلة وأنه شخص محترم، وفيّ لدرجة أن صفة "الإنسان" تسبق كل ما يمكن قوله عنه.

وأضاف محمد صبحي أن العقل لا يستطيع تصديق تفاصيل القضية، لكنه واثق أن الحقيقة ستظهر قريبًا.

محمد صبحي

شهادة بسمة وهبة

دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن عمر زهران، رغم الخلافات التي نشأت بينها وبين زهران منذ ثلاث سنوات، في المحكمة كشاهدة نفي.

أكدت بسمة وهبة أنها تعرف المخرج منذ أكثر من 30 عامًا، وأنه رجل ذو سمعة طيبة، ورغم التأثر الكبير الذي شعرته لرؤية زهران في تلك الحالة، شددت على أنها تصدق براءته وأن ما حدث له هو ظلم.

بسمة وهبة

دعم منى الشاذلي

أكدت الإعلامية منى الشاذلي أيضًا في منشور عبر "الستوري" على إنستجرام أن عمر زهران هو رجل شريف ونبيل يتمتع بأخلاق عالية، ولا يمكن تصديقه وهو في هذا الموقف، وأكدت أنه يحظى بثقة الجميع في الوسط الفني والإعلامي.

منى الشاذلي

دفاع أحمد سعد وعمرو سعد عن الصديق

نشر الفنان أحمد سعد صورة له مع زهران عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا أن عمر زهران هو أنظف وأطهر خلق الله.

أحمد سعد

أما الفنان عمرو سعد، الذي تجمعه علاقة صداقة قوية بزهران، فقال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "عمر زهران إنسان محترم وخلوق، ونزيه، ولا يمكن أن يكون وراء هذه التهم."

عمرو سعد

هالة صدقي: غني بحب الناس واحترامهم

النجمة هالة صدقي أيضًا أبدت دعمها لزهران عبر فيسبوك، حيث أشارت إلى أنه "غني بحب الناس واحترامهم من غير ما يدفع مليم"، مؤكدة أنه يتمتع بسمعة طيبة في الوسط الفني ولا يعرف عنه إلا الطيبة والإحسان.

هالة صدقي

تطورات القضية أمام المحكمة

من جهة أخرى، قررت محكمة جنح جنوب الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل. التحقيقات تشير إلى سرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من منزل شاليمار شربتلي، تتضمن ساعات ومصوغات ذهبية، وكان زهران قد تم اتهامه بالحصول على هذه المجوهرات.

عمر زهران

ومن جانبها، قررت النيابة العامة حجز زهران 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

على الرغم من الأجواء المشحونة التي تحيط بالقضية، إلا أن المخرج عمر زهران يلقى دعمًا قويًا من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني، الذين يثقون في براءته ويؤكدون نزاهته.

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