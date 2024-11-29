يا اما في الحبس مشاهير.. نجوم أمام ساحات المحاكم آخرهم عمر زهران

شهدت ساحات المحاكم أسبوع حافل بمحاكمات نجوم الوسط الفني على اختلاف قضايا كل منهما فمنهم فمن اتهم بالسرقة ومنهم من اتهم بالفسق ونشر الرذيلة ويستعرض لكم الموجز تفاصيل محاكمات بعض نجوم الوسط الفني على مدار الأسبوع.

المخرج عمر زهران

المخرج عمر زهران

تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف ببلاغ سابق ضد المخرج عمر زهران تتهم إياه بسرقة مجوهراتها.

وجددت شاليمار البلاغ بأقوال جديدة تفيد بثبوت التهمة على المخرج عمر زهران مشيرة إلى أنه أعاد لهما بعض القطع المسروقة منها في إشارة منه أنه تحصل عليها بالصدفة.

شكل رجال الأمن قوة للقبض على المتهم، وعندما اقتحموا منزله وجدوا فيه حقيبة سوداء مطابقة للمواصفات التي أبلغت عنها شاليمار الشربتلي مسبقًا.



عقدت المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران وطلب دفاع المتهم تأجيل القضية للأطلاع على أوراقها.



كما طالب دفاع المتهم بسماع أقوال كلا من الفنانة هالي صدقي والإعلامية بسمة وهبة.

أدلت هالة بأقوالها التي بعدت التهمة بعض الشيء وقلبت موازيين القضية حيث أكدت أنها سمعت حوار بين المخرج خالد يوسف وزوجته أثناء زيارتها لهم يسأل فيه خالد يوسف زوجته "لماذا تترك حقيبة المجوهرات أمام العمال؟".

و أكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها على الرغم من القطيعة بينها وبين المخرج عمر زهران التي استمرت لثلاث سنوات إلا إنه لا يبدر منه مثل هذه الأشاء مطلقًا.



سعد الصغير

حكمت محكمة جنايات القاهرة على المتهم سعد الصغير بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة 30 ألف جنيها على إثر اتهامه بتعاطي المخدرات بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي والذي أغبت تعاطي سعد للمواد المخدرة مثل الترامادول والحشيش.



تفاصيل قضية سعد الصغير

ضبط سعد الصغير بمطار القاهرة بعد تفريغ رجال الأمن حقيبته حيثوا وجودا بها عدد 13 سيجارة إلكترونية بداخلها سائل مخدر وعلى الفور تم تحويله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

نفى سعد الصغير علمه باحتواء السجائر الالكترونيه على مواد مخدرة ولفت إلى أنه تحصل عليهم بعد إلحاح من متعهد الحفلات الذي دعاه لإحياء حفلتين غنائيتين بأمريكا على الرغم من علمه بأنه غير مدخن لكنه طالبه بإعطاء هذه الهدية لفريق عمله.



مجدي شطة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بالحكم على مغني المهرجانات مجدي شطة بالحبس لمدة عشرة سنوات غيابيًا على إثر التهمة المسندة إليه بتعاطي مخدر الأيس "البودرة"

واقعة القبض على مجدي الشطة

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم مجدي شطة أثناء شراءه لمخدر الأيس بمسقط رأسه بمنطقة المرج وكان بحوزته شخصا آخر وقامت الشرطة بضبط المتهمين وحرر محضرا بالواقعة.



سما المصري

سما المصري

طالب الدفاع الخاص بالراقصة سما المصري ببراءة موكلته بعد قضاء نصف المدة المحكوم عليها في عدة قضايا سب وقذف وتحريض على الفسق والفجور وذلك بعد قضاء سما عامين على ذمة هذه القضايا المسندة إليها.

سبب حبس سما المصري

اتهمت سما المصري بعدة قضايا منها سب وقذف إعلامية شهيرة ونشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء على جميع منصات التواصل الاجتماعي مما أدى إلى توجه قوات الأمن بضبطها وإحضارها حفاظا على الذوق العام.

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