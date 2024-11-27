معلومات مرعبة عن مخدر الآيس المسبب في حبس مجدي شطة

معلومات عن مخدر الآيس.. قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا للمطرب الشعبي مجدي شطة، وذلك بتهمة حيازة مخدر الآيس بمنطقة المرج بقصد التعاطي، وهذا ما سيوضحه لكم الموجز في النقاط التالية.

مخدر الآيس

وجاءت تلك القضية بعد القبض على شطة مع شخص آخر وكان بحوزتهما كمية من المخدر، مما أثار تساؤلات كثيرة عن طبيعته وأثره على الصحة العامة.

ويتساءل العديد من القراء حول هذا المخدر الخطير الذي تم إدانته بسببه، فإليكم أهم ما نعرفه عن الآيس.

مخدر الآيس

يُعد مخدر الآيس الذي يسمى «الميثامفيتامين البلوري» من أخطر المخدرات التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى آثار صحية مدمرة على المدى القصير والطويل.

ووفقاً إلي تقرير نشره موقع «Harvard Health»، تم تسليط الضوء على الأضرار الصحية الناتجة عن تعاطيه، وذلك بالإضافة إلى تأثيراته النفسية والإجتماعية.

تأثير مخدر الآيس على الصحة

وبناءً على تقرير «Harvard Health» يسبب مخدر الآيس تأثيرات سلبية عديدة وخطيرة وذلك على الكثير من أجهزة الجسم، ومن أبرز هذه التأثيرات:

تأثيره على القلب

- ومن أهم المخاطر التي تم الإشارة إليها هي التأثيرات القوية على القلب، وبما في ذلك تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم أيضاً، مما يرفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- وينتج عن الجرعات الكبيرة من هذا المخدر الإجهاد البدني وذلك يكون نتيجة زيادة هائلة في مستوى الطاقة، والذي يؤدي بدوره إلى إجهاد كبير للجسم وبالإضافة إلي تهديدات صحية على المدى البعيد.

وتأثيره على الجهاز العصبي المركزي

وينتج عن الميثامفيتامين اضطرابات شديدة في الدماغ، حيث يَحفّز إفراز كميات ضخمة من الدوبامين، مما يؤدي إلى حالات من النشاط المفرط والهلوسة.

والتأثيرات النفسية

وتعد التأثيرات النفسية واحدة من أهم التأثيرات النفسية الخطيرة لمخدر الآيس وهي المعاناة من اضطرابات نفسية شديدة، وأشار التقرير إلى أن الإستخدام المستمر للمخدر قد ينتج عنه القلق المفرط، والإكتئاب الحاد، كما يسبب أيضاً الهلوسة السمعية والبصرية.

أضرار على الدماغ والعقل

حذرت التقارير الطبية من أن الإستخدام المزمن لمخدر الآيس الذي يؤدي إلى تدمير خلايا الدماغ بشكل تدريجي، وجاءت تلك الآثار على المدى الطويل كالتالي:

- فقدان الذاكرة.

- اضطرابات مزمنة في التفكير والسلوك.

مخدر خطير

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