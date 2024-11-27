بعد حكم حبسه 10 سنوات.. أبرز أزمات مؤدي المهرجانات مجدي شطة

تصدر إسم مؤدي المهرجانات مجدي شطة تريند جوجل، بعد إصدار حكم بحبسه 10 سنوات بتهمة الاتجار والتعاطي مخدر الآيس في مدينة المرج بالقاهرة.

ويستعرض موقع الموجز أبرز الازمات في حياة مجدي شطة في السطور التالية:

أزمة شطة مع هاني شاكر

هاجم شطة نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر بعد حصول محمد رمضان على تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، قال شطة: إن محمد رمضان واخد تصريح بفلوسه مش زينا غلابة.. وهاني شاكر مابيحبنيش علشان كدا مش راضي يطلع لي تصريح.

مجدي شطة

وأضاف أنه لا يرغب في إقامة حفلات طالما أنه ممنوع من الحصول على التصاريح اللازمة.

انا الفنان هاني شاكر سخر من أحد حفلات مجدي شطة قائلاً في أحدي اللقاءات: كنت فعلًا نازل أسمع مجدي شطة لكن الفنان شريف منير منعني أنا وأسرتي.. وحزنت جدًا ورديت على منير قلت له ليه يا شريف كدا نكدت عليا

أزمة شطة مع شعبان عبدالرحيم

بدأت أزمة مجدي شطة مع شعبان عبدالرحيم عندما صرح الأخير قائلا: العيال بتوع المهرجانات بيشربوا استروكس وفودو.. وبيقلعوا ملط وفي إيديهم السنج.. ولو كشفنا عليهم هنلاقي عليهم قضايا.

مجدي شطة

وبعد هذه التصريحات الجريئة انتشر مقطع فيديو مسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجدي شطة، وهو يهدد عصام شعبان عبدالرحيم، ابن نجم الأغنية الشعبية الراحل.

أزمة شطة مع حمو بيكا

بدأت أزمة حمو بيكا وشطة بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى نشره بيكا يعلن من خلال عن موعد حفله وتنظيمه بالإسكندرية بوجود عدد من الفنانين الشعبين بينهم مجدي شطة، وآخرون.

حمو بيكا ومجدي شطة

وبعدها علق مجدي شطة على تلك الفيديو من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: أنه لن يحضر تلك الحفلة وأن ما ذكره حمو لا أساس له من الصحة، وقال: أنا عندي شغل في المطرية ومش هروح حفلة حكو بيكا.

من هو مجدي شطة؟

ـ يبلغ من العمر 35 سنة

- اسمه الحقيقي مجدي مختار وشهرته مجدي شطة

- بدأ حياته سائق توك توك واستمر يعمل عليه لفترة طويلة

- اتجه الغناء في الأفراح الشعبية وخاصه في فرش العرائس

- لا يستطيع القراءة والكتابة.

- غير حاصل على اي شهادات سوي محوى الأمية.

- يسكن في المطرية شارع التعاون.

متزوج ولديه بنت إسمها "جنا"، وابن اسمه "زين" ولكنه توفي

قضايا أخري في حياة مجدي شطة

لم تكن قضية المخدرات هي أولي قضايا مجدي شطة، ولكن تم إلقاء القبض عليه في العديد من القضايا الأخري وصدر ضده أحكام قضائية كثيرة.

أبرز تلك القضايا قضية إتلاف شقة مارينا بالساحل الشمالي، وحُكم عليه فيها بالسجن 6 أشهر.

وقضية إيصالات أمانة وحُكم فيها عليه بالسجن 6 أشهر.

وقضية مخالفة الإجراءات الاحترازية في ذروة انتشار فيروس كورونا وحُكم فيها عليه بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

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