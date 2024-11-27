محاكمة مجدي شطة بتهم حيازة مخدرات.. اعرف تفاصيل القضية والتحقيقات

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة.

وتأتي هذه الجلسة بعد تغيّب مجدي شطة عن حضور الجلسة السابقة التي انعقدت بمحكمة جنايات العباسية، في قضية اتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين، وقد حضر الجلسة السابقة المتهم الثاني، الذي يعمل ميكانيكيًا، بينما تغيّب شطة.

يستعرض “ الموجز ”، تفاصيل القضية والتحقيقات قبل محاكمة مجدي شطة .

مجدي شطة

تفاصيل الاتهامات الموجهة لمطرب المهرجانات مجدي شطة

وفقًا للنيابة العامة، وُجهت لمطرب المهرجانات مجدي شطة اتهامات تتعلق بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما شملت الاتهامات حيازته سلاحًا ناريًا غير مششخن وذخائر دون ترخيص، بالإضافة إلى ذلك، اتُّهم شطة بحيازة مواد مخدرة مثل الحشيش والبنزوديازيبين والبريجابالين بقصد التعاطي، في مخالفة للقانون.

الإجراءات الأمنية والقبض على شطة

تم القبض على شطة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، بعد الاشتباه في سيارته خلال كمين أمني، وعند تفتيشه، عثرت قوات الأمن على كمية من مخدر "الآيس" بحوزته.

ووفقًا للتحريات، حاول شطة التنصل من المسؤولية أثناء القبض عليه، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئًا عن المخدرات التي تم العثور عليها، قائلاً: "أنتم مش عارفين أنا مين؟".

إجراءات التحقيق مع مجدي شطة والفحص الطبي



أحالت جهات التحقيق مجدي شطة إلى المحكمة الجنائية، وقررت عرضه على الطب الشرعي لتحليل عينات من البول والدم لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

وتشير التحقيقات إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خطة أمنية منظمة لضبط المتهمين المتورطين في جرائم المخدرات.

مجدي شطة

المتهم الثاني ودوره في القضية

حضر المتهم الثاني، الذي يعمل ميكانيكيًا، في الجلسة السابقة، ووجهت له النيابة العامة تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول دوره في القضية أو تصريحاته أمام المحكمة.

قرار المحكمة المنتظر

تتجه الأنظار اليوم نحو قرار محكمة الجنايات بشأن هذه القضية المثيرة للجدل، والتي وضعت أحد أشهر مؤدي المهرجانات في مصر تحت المجهر القانوني، وسط جدل واسع حول قضايا المخدرات وتأثيرها على المجتمع والفن.

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