مطرب المهرجانات مجدي شطة يقف داخل محكمة الجنايات اليوم للمحاكمة

تشهد اليوم الأربعاء محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة مطرب المهرجانات الشهير مجدي شطة وآخر في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج، وهذا ما سيعرض تفاصيله الموجز في النقاط التالية.

مجدي شطة

محاكمة مجدي شطة

شاهدت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة سابقاً سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أظهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليبين لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة من القوة الأمنية تفتيشه اعترض المطرب، مشدداً على أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وأثناء تفتيشه إكتشفوا أنه بحوزته لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فتم القبض عليه من قبل القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته لتلك المواد المخدرة.

وبالفعل تحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة بعد إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

من هو مجدي شطة

- إسمه الحقيقى هو مجدي مختار وشهرته مجدي شطة، وهو أحد أهم وأشهر مطربي المهرجانات المعروفين.

- وهو من منطقة المطرية ويبلغ من العمر 34 عاماً.

- بدأ مجدي الغناء وطرح أغاني المهرجانات منذ عدة سنوات.

- وكان يعمل في السابق قبل شهرته في العديد من المجالات ومنها سائق «توك توك».

- واكتسب شهرة كبيرة بعد خلافه الذي أثار ضجة مع المطرب حمو بيكا، حيث تصدر التريند وقت هذا الخلاف.

مجدي شطة يشجع على الإبتعاد عن الإدمان

وفي عام 2022، أطلق مجدي شطة مغني المهرجانات، حملة «لا للإدمان»، وذلك عن طريق أغنية تحمل إسم «على باب المصحة»، ويدعو من خلالها الشباب للإبتعاد عن المخدرات، والانتباه إلى حالتهم الصحية، حيث تقول كلمات الأغنية: شباب كتير راحت منها الصحة، وقدام المستشفى بتتحايل.. بتتحايل على إيه يا أبوبخت مايل.. مش عيب إني أروح واتعالج ولا عيب أصلح من نفسي».

مطرب المهرجانات

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