حكم بالسجن المشدد 10 سنوات على مجدي شطة.. تفاصيل صادمة

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على مطرب المهرجانات مجدي شطة، بعد إدانته بحيازة مادة الآيس المخدرة بقصد التعاطي.

جاء هذا الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، حيث كانت القضية قد لفتت الانتباه في الوسط الفني والإعلامي الذي رصدها الموجز، بسبب شهرة شطة الكبيرة في عالم المهرجانات، لكن ظهوره في قضايا قانونية أثار استياء العديد من محبيه.

مجدي شطة

تغيب مجدي شطة عن حضور الجلسة

وفي تطور لافت، تغيب مجدي شطة عن حضور الجلسة التي نظرت فيها المحكمة القضية، رغم أن الحكم صدر في غيابه.

وكان شطة قد حصل في وقت سابق على إخلاء سبيل من قبل نيابة المرج، وذلك بعد دفعه كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

كما تقرر صرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا في قضايا أخرى، وهو ما يُظهر تعقيد الأمور القانونية المحيطة بقضيته، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

القبض على مجدي شطة وحيازة المخدرات

بدأت القصة بتوقيف مجدي شطة في منطقة المرج مع شخص آخر، حيث تم العثور بحوزتهما على مخدر الآيس.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحق شطة، بعد تلقي معلومات حول النشاط غير القانوني له.

وفي تفتيش محل إقامته، رؤية شطة وهو يقف بالقرب من شخص آخر يحمل حقيبة بيضاء، وعند اقتراب القوة الأمنية منه، قام باستخراج أكياس شفافة تحتوي على مادة صفراء اللون، وهو ما أثار شكوك السلطات بأنها مادة مخدرة.

مجدي شطة

تحقيقات النيابة وتحويل القضية للمحكمة

بعد القبض على شطة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابساتها، وقد أظهرت التحقيقات أن المواد التي كانت بحوزته هي مادة الآيس المخدرة، التي تعتبر من أخطر أنواع المخدرات.

وبعد انتهاء التحقيقات، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لنظر الجلسة، والتي انتهت بالحكم بالسجن 10 سنوات.

شهرة مجدي شطة وسط الجدل المتزايد

لا شك أن مجدي شطة يعد واحدًا من أبرز مطربي المهرجانات في مصر، حيث حقق شهرة واسعة من خلال العديد من الحفلات والمهرجانات الغنائية التي شارك فيها.

ولكن، في الآونة الأخيرة، كانت تصرفاته المثيرة للجدل هي التي شغلت الرأي العام، سواء بسبب القضايا التي واجهها أو بسبب ظهوره في وسائل الإعلام.

لا تزال قضية المخدرات تشكل نقطة تحول في مسيرته الفنية، حيث يتوقع أن يكون لهذا الحكم تبعات كبيرة على مستقبله المهني.

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