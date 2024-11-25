آخرهم سعد الصغير.. 8 نجوم في الزنزانة بسبب المخدرات.. تفاصيل

سعد الصغير.. المخدرات قضية شائكة تطال العديد من مشاهير الفن في مختلف الأجيال، حيث تعرض العديد من النجوم في الماضي والحاضر لمواقف قانونية بسبب تعاطي المخدرات قبل المطرب سعد الصغير.

المطرب سعد الصغير

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بحبس المطرب سعد الصغير ثلاث سنوات مع تغريمه 30 ألف جنيهاً، بسبب اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، بعد وصوله من مطار القاهرة حيث كان قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

سعيد صالح

ويرصد موقع الموجز، أبرز هؤلاء الفنانين الذين تعرضوا للسجن قبل المطرب سعد الصغير، في عام 1991، تم القبض على الفنان الراحل سعيد صالح في أحد أوكار المخدرات بحي السيدة زينب، حيث تم التحفظ عليه والتحقيق معه، إلا أنه تم الإفراج عنه لاحقًا، ولكن في عام 1996، تم القبض عليه مجددًا في مدينة الإسكندرية بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة عام، ليتم الإفراج عنه بعد قضاء ثلثي المدة.

ماجدة الخطيب

ماجدة الخطيب

أما الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، فكان لها نصيب مزدوج في السجن، في المرة الأولى تم القبض عليها بتهمة القتل الخطأ بعد قيادتها السيارة في حالة سكر، حيث تم حبسها 8 أشهر، لكنها استأنفت الحكم وأفرج عنها بعد دفع كفالة مالية، وفي عام 1985، تم القبض عليها مرة أخرى بتهمة حيازة مواد مخدرة، ليصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.

حاتم ذو الفقار

من جهة أخرى، كان للفنان الراحل حاتم ذو الفقار عدة قضايا مع المخدرات، تم القبض عليه أول مرة في نوفمبر 1987 بعد العثور على كميات من الهيروين وبعض المواد المخدرة الأخرى، حيث تم سجنه لمدة عام، ثم تم ضبطه مرة أخرى في مايو 1994 بحوزته هيروين قليل، ولكنه تم تبرئته من تهمة الاتجار. في عام 1995، تعرض للمرة الثالثة للتوقيف مع تاجر مخدرات شهير من فترة سجنه.

أحمد جلال عبد القوي

أحمد جلال عبد القوي

الفنان أحمد جلال عبد القوي أيضًا كان له نصيب في هذه القضايا، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه بعد القبض عليه ومعه مواد مخدرة من الأفيون و الأمفيتامين والمورفين.

أحمد عزمي

أما الفنان أحمد عزمي، فتم الحكم عليه في عام 2015 بالحبس 6 أشهر مع الشغل بسبب تعاطي المخدرات. تم القبض عليه أثناء استيقافه في كمين وكان في حالة غير طبيعية، ليتم العثور على مخدرات في سيارته.

منة شلبي

منة شلبي

وفي عام 2023، تم القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من نيويورك، حيث عُثر في حقيبتها على مواد مخدرة، تم محاكمتها وحكم عليها بالحبس لمدة عام وتغريمها 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي المخدرات.

ريكو

أخيرًا، كان للمطرب الشعبي ريكو تجربة مشابهة، حيث تم القبض عليه في شقة بمدينة العبور وعُثر بحوزته على كمية من الهيروين، ليتم الحكم عليه بالحبس لمدة عام.

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