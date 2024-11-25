بعد حبسه 3 سنوات.. أزمات في حياة سعد الصغير أبرزها الترشح للرئاسة

أثار خبر حبس سعد الصغير بسبب حيازة المخدرات تساءلات عديدة عن السيرة الذاتية له، ومواقفه وأعمالة الفنية والغنائية والازمات التي تعرض لها سعد الصغير، خلال الفترة الماضية.

ويستعرض " الموجز"، من خلال هذا التقرير معلومات، عن المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إصدار الحكم بحبس ثلاثة سنوات بتهمة حيازة المخدرات.

حياة سعد الصغير

ولد سعد الصغير في عام 1970، زنشأ في حي شبرا في القاهرة، بدأ حياته كعامل دي جي في الأفراح، ولكن موهبتة في الغناء أجبرت علي خوض تجربة الغناء الشعبي.

أزمات في حياة سعد الصغير

اغنية صنعت نجومية سعد الصغير

بدأت شهرة سعد الصغير عندما غني "العنب العنب" وحققت هذه الأغنية نجاح كبير وصنعت من سعد اسم معروف في كل البلاد داخل وخارج مصر، ومنذ هذه اللحظة أصبح سعد نجم في كل الأفراح والحفلات، واغانيه اصبحت تملئ الافراح المصرية.

أغاني سعد الصغير

طرح سعد الصغير الكثير من الأغاني التي تركت بصمه مع الجمهور أبرزهم اغنية متشكرين يا أمي، العنب العنب، بحبك يا حماري، ومن أشهر أفلامه فيلم شارع الهرم، ولخمة رأس.

سعد الصغير

أزمات في حياة سعد الصغير

أشهر أزمة صحية مر بيها سعد الصغير كانت سنة 2011، أثناء حفلة له في ليبيا فجأة، تعرض سعد لأزمة صحية خطيرة أثناء الغناء، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة واكتشف الأطباء، أنه كان بيعاني من نزيف داخلي في القولون، وكان على وشك فقدان حياته، وبعد أيام في العناية المركزة، تعافي ورجع للجمهور بعد فترة استراحة، لكنه صرح أن اللحظة دي جعلت حياته تتغير تمامًا وأصبح أكتر قربًا من عيلته.

سعد الصغير



انتقادات بسبب برنامج "الراقصة"

سعد الصغير شارك كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج “الراقصة”، عام 2014 الذي كان مخصص لاختيار أفضل راقصة في مصر، وأثار هذا البرنامج جدل كبير في الإعلام والجمهور بسبب فكرته التي اعتبرها البعض غير ملائمة، فسعد اتعرض لانتقادات حادة على مشاركته في البرنامج، وتم اتهامه إنه بيشجع “الإسفاف” ولكن دافع سعد دافع عن نفسه، وقال إن البرنامج فني والمقصود منه هو تسليط الضوء على الفن الاستعراضي، لكن الهجوم عليه كان قوي جدًا.



أزمة خلاف سعد الصغير مع زوجته الأولى



سعد الصغير متزوج من زوجته الأولى أم أولاده، وبيعتبرها جزء أساسي من حياته، لكن في فترة معينة ظهرت شائعات عن وجود خلافات بينهما، خصوصًا مع انتشار أخبار عن زواجه من فنانات أخريات، زوجته الأولى كانت ظهرت في تصريحات لبعض البرامج وقالت إنها كانت بتمر بفترة صعبة بسبب الشائعات دي، لكنها فضلت دعم سعد والصبر عليه سعد بنفسه طلع ونفى وجود أي خلافات كبيرة، وأكد إنه بيحب مراته وأولاده وإنه مهما حصل، عيلته هتفضل في المقام الأول.

أزمة زواج سعد الصغير من الفنانة “شمس”

أحد أكبر الأزمات اللي واجهها سعد الصغير كانت مع الفنانة الاستعراضية شمس ظهرت تقارير إعلامية كتير بتقول إن سعد كان متزوج من شمس في السر، وإن العلاقة بينهما كانت مليئة بمشاكل، وظهرت شمس بفترة معينة في الإعلام واتهمت سعد بتعرضها للضرب والإهانة، وده كان صدمة كبيرة للجمهور.

لكن سعد رد على الاتهامات دي، وقال إن الزواج بينهما كان حقيقي لكن ما استمرش، وإن الخلافات اللي حصلت بينهما كانت شخصية الأزمة دي كانت محط أنظار الإعلام لفترة طويلة، وكان فيها كلام كتير بين الطرفين، لدرجة إن سعد قال في إحدى المرات إنه مش حابب يتكلم في الموضوع ده تاني لأنه خلص وانتهى.



ترشح سعد الصغير لرئاسة الجمهورية

في عام 2012، أثناء فترة الانتخابات الرئاسية في مصر بعد ثورة 25 يناير، أعلن سعد الصغير عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما أثار موجة كبيرة من الجدل والسخرية في وسائل الإعلام وبين الجمهور.

ترشح سعد الصغير للرئاسه

سعد الصغير أوضح أن ترشيحه كان خطوة رمزية تعبر عن استياء المواطنين من الأوضاع السياسية في البلاد وقد صرح بأن هدفه من هذا الإعلان كان تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها المواطن البسيط وليس السعي الجدي للحصول على المنصب.

هذا الترشيح لم يكن جادًا بشكل كامل، حيث لم يكن يتوفر لديه البرنامج السياسي القوي أو الدعم الكافي في النهاية، لم يستمر سعد الصغير في ترشحه ولم يشارك بشكل فعلي في السباق الرئاسي، ولكن هذه الخطوة ظلت جزءًا من تاريخ حياته المثيرة للجدل.

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