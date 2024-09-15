"مش فاهمة هو طيب ولا شرير".. دينا تكشف عن علاقتها المتقلبة مع سعد الصغير

تحدثت الراقصة والفنانة دينا عن علاقتها بالفنان سعد الصغير خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وصفت علاقتها به بأنها مليئة بالتقلبات، فقد عملا معًا في العديد من الأفلام، إلا أن دينا أشارت إلى أنها لا تستطيع فهم شخصيته بالكامل، ولا تعرف إن كان شخصًا طيبًا أم شريرًا، مؤكدة أنهما لن يتمكنا من أن يصبحا أصدقاء نظرًا لاختلاف شخصياتهما.

وفي السطور التالية، يرصد الموجز أبرز تصريحات دينا عن علاقتها بالفنان سعد الصغير، وغيرها من التصريحات التي نرصدها لكم في السطور التالية.

دينا

تصريحات دينا عن علاقتها بـ سعد الصغير

قالت دينا أنها تعاملت مع الفنان سعد الصغير في خمسة أفلام، مُضيفة:" سعد الصغير شخصية غريبة جدًا، اشتغلت معاه كتير حوالي 5 أفلام مع أحمد السبكي، ومرة اتخانق معاه ومرة نشتغل سوا، وساعة كويس وساعة مش كويس، إحنا عمرنا ما هنعرف نبقى أصحاب، لأننا مش شبه بعض، ولكن أحيانا بحس إنه طيب أوي وبعدين يرجعني أحس إنه شرير، ولحد دلوقتي مش فاهمة هو طيب ولا شرير".

كما تناولت دينا موضوعًا شخصيًا حول المساكنة، موضحة أنها ستتقبل قرار ابنها لو أراد خوض هذه التجربة قبل الزواج، في حين أنها سترفض بشدة لو كانت ابنتها من تريد ذلك، مُضيفة:" هقوله يالا ربنا يوفقك طبعا، روح يا حبيبي ربنا يوفقك، لأ يعني ممكن لو مامتي اتضايقت اكتبه ورقة، أكيد أنا مامتي هتتضايق لإن فكرها هيدخل في حاجات تانية، وطالما أنا أم الولد مش هتضايق، لو أنا أم البنت هموتها ومش هوافق أساسا، همسكها من شعرها، لكن هوافق إن ابني يعمل كده".

دينا

زيجات دينا

وخلال المقابلة، كشفت دينا عن عدد زيجاتها، مؤكدة أنها تزوجت 9 مرات، واستعادت ذكريات أول حب في حياتها، حيث كانت مرتبطة بطارق الجيار، شقيق الفنان هادي الجيار، الذي توفي وهي في سن الـ15، كما أوضحت أنها لا ترى مشكلة في عدد زيجاتها، مستشهدة بتجارب أخرى مثل تحية كاريوكا التي تزوجت 13 مرة، مُعلقة:"أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جدًا وأتوفى وأنا عندي 15 سنة، اتخطبنا وعملت خطوبة ولبست فستان أبيض قصير عندي صوره، كان أخو هادي الجيار كان اسمه طارق الجيار الله يرحمه، دا أول وأهم حب في حياتي، اتجوزت 9 مرات، مش رقم مفزع تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة، معنديش مانع أتجوز، بستغرب من اللي بيقول مش هعمل كده تاني تعرف منين الدنيا هتوديك فين، أنا مكنتش مخططة إني أتجوز 9 مرات لو عليا لأ، أصحابي لما واحدة تطلق بمنعها".

فيما يتعلق بمسيرتها المهنية، ردت دينا على انتقادات جمهورها حول استمرارها في الرقص الشرقي رغم تقدمها في السن، مؤكدة أنها حرة في اختيار ما تفعله، وأن من لا يرغب في مشاهدتها يمكنه الامتناع عن المتابعة، كما دافعت عن الرقص الشرقي كفن مصري أصيل، معتبرة أن المصريين لا يقدرون تراثهم بنفس القدر الذي يقدرون به الفنون الأجنبية مثل الباليه.



فيلم الملكة

دينا شاركت مؤخرًا في فيلم "الملكة"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل هالة صدقي، رانيا يوسف، كريم عفيفي، شيرين رضا، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سيدة أعمال تواجه العديد من التحديات لكنها تنتصر في النهاية.

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