قبل بدء محاكمته.. ننشر لكم أقوال واعترافات سعد الصغير أمام النيابة العامة

من المقرر أن تنطلق بعد قليل محاكمة سعد الصغير على خلفية حيازته للمواد المخدرة بعد ضبطه بعدد 19 سيجارة إلكترونية بداخلها مواد مخدرة وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائيه بالعباسية ويرصد الموجز أبرز ما جاء على لسان سعد الصغير أثناء التحقيقات



وبعد إجراء التحقيقات معه من قبل النيابة العامة قبل إحالته إلى محكمة الجنايات أفاد سعد بأنه لم يكن على علم بأن السجائر الإلكترونية التي كانت بحوزته تحتوي على أية مواد مخدرة، وأنه اكتشف ذلك بعدما حرر له محضرًا من قبل قوات أمن المطار.



وأفاد سعد بأنه كان متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء حفلتين غنائيتين بالاتفاق مع منظم الحفلتين الذي يدعى "راغب".

لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من الحفلتين فوجئ بإهداء "راغب" له حيث أعطاه عدد 19 سيجارة إلكترونية وطلب منه تسليمهما إلى فرقته كنوع من أنواع التحية مشيرًا إلى أن "راغب" يعلم تمامًا أن سعد الصغير لا يدخن السجائر لذلك طلب أصر على إعطاء الهدية لأعضاء فرقته.

واسترسل سعد قائلا أنه بعد وصوله إلى المطار واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول البلاد تفاجئ بإحدى موظفي الجمارك يطلب منه تفتيش الحقائب الخاصة به وجه الموظف سؤالاً لسعد عن طبيعة احتوائه لهذا العدد من السجائر.

أكد له سعد أنها هدية لأعضاء فرقته من إحدى منظمي الحفلات ليتفاجئ سعد بعد ذلك بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن وتحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وبعد الانتهاء من التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير إلى محكمة الجنايات لينال عقابه بما أسند إليه من حيازة عقاقير مخدرة.

سعد الصغير

ا النيابة العامة تثبت صحة الواقعة



وأفادت النيابة بأنها قامت باستجواب ثلاثة عمال من موظفي المطار وأفادوا بأن جهاز الأشعة كشف عن وجود سجائر إلكترونية بها سائل مخدر داخل الحقائب الخاصة بسعد الصغير.

وكشف تقرير البحث الجنائي بأن المواد الموجودة داخل السجائر الإلكترونية بالفعل مواد مخدرة وتبين أن فحص العينة المأخوذة من المتهم سعد الصغير إيحابية بمخدر الترامادول والحشيش فيما يثبت صحة الواقعة وأنه بالفعل احترز المواد المخدرة بهدف التعاطي.

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