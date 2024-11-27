بعد رفض المحكمة دعوى إخلاء سبيلها.. الراقصة سما المصري تتصدر محركات البحث

تصدر اسم الفنانة الاستعراضية سما المصري محركات البحث في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد رفض المحكمة المختصة دعوى الدفاع الخاص بها بإخلاء سبيلها بعد تنفيذها لثلاثة أحكام قضائية تنوعت بين سب وقذف و فيديوهات مخلة تفسد الذوق العام وتحرض على الفسق والفجور.



وكان قد تقدم محامي سما المصري أشرف ناجي بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بالإفراج عن سما المصري بعد قضائها نصف المدة.

مشيرًا إلى أن الراقصة سما المصري قضت حكم بالحبس لمدة عامين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة المقيدة برقم 410 لسنة 2020.

وجنحة “اقتصادي القاهرة” الصادرة بجلسة 7 سبتمبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي، وقضت المحكمة المختصة حكمًا بحبس سالفة الذكر لمدة عامين مع المراقبة.

ولفت دفاع سما المصري بأن موكلته قضت حكما آخر بالحبس لمدة ستة أشهر في قضية سب وقذف ،في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنحة مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنحة اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

سما المصري

سما المصري

ويرصد لكم الموجز قصة حياة سما المصري ، اسمها الحقيقي سامية أحمد عطية حداقة ، أنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب وتربية. ونزحت للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامةو التسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.

قامت بإنتاج أول كليباتها وهو منفسن إخراج سامح عبد العزيز وبعدها شاركت آخرين في حفلاتهم مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة، غنت ومثلت فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر» ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم والذي كان سببا في شهرتها سبب جدلا كبيرا حول كيفية لبسها وطريقة رقصها التي اعتبرها الجمهور فاضحة وغير لائقة، آخر أعمالها إنشاء قناة فلول والتي سخرت فيها من جماعة الإخوان أثناء فترة حكم مصر آنذاك.

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