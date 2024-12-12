أهم المسلسلات الكورية التي نالت شهرة واسعة في 2024

مع استمرار تصدر الدراما الكورية للمشهد العالمي، واصلت في 2024 تقديم قصص مميزة وخطفت قلوب الجماهير بفضل تنوعها وعمقها من الخيال إلى الرومانسية، لم تقتصر المسلسلات الكورية هذا العام على نمط واحد فقط، بل قدمت تجارب متعددة تخاطب مختلف الأذواق سواء كانت تستعرض الصراعات العائلية، أو تلعب بالألغاز والخيال العلمي، فقد نجحت الدراما الكورية في 2024 في جذب المشاهدين بفضل حبكتها العاطفية والمعقدة، التي ألهمت العديد من المشجعين حول العالم.

ويقدم لكم موقع الموجز في السطور التالية نظرة على أبرز المسلسلات الكورية التي تركت بصمتها في 2024.

مسلسل Lovely Runner

يحكي المسلسل قصة Im Sol التي تجسدها Kim Hye-yoon، وهي معجبة انهارت بعد وفاة نجمها المفضل Ryu Sun-jae، الذي يلعب دوره Byeon Woo-seok بعد رحلة غامضة عبر الزمن، تكتشف أن Sun-jae لا يزال على قيد الحياة، فتتخذ قراراً بتغيير مصيره ومنع وفاته في وقت مبكر.

بفضل الحبكة العاطفية المليئة بالمفاجآت والمنعطفات غير المتوقعة، حقق هذا المسلسل شهرة واسعة وأصبح من بين أبرز الأعمال الكورية في تقييمات 2024.

مسلسل Family by Choice

يستند إلى المسلسل الصيني الشهير Go Ahead، ويعرض الروابط العميقة بين سان ها "هوانغ إن يوب"، وجو وون "جونغ تشاي يون"، وهاي جون "باي هيون سونج" تتعرض صداقتهم لاختبار قوي عندما تظهر المشاعر الرومانسية، ما يضيف أبعاداً عاطفية جديدة لقصة بلوغ سن الرشد التي حازت على إعجاب الجماهير حول العالم.

مسلسل Queen of Tears

يجسد الأدوار الرئيسية كل من كيم سو هيون وكيم جي وون، حيث يلعبان دور زوجين ظاهرياً مثاليين ولكن في الحقيقة لا يستطيعان التعايش معاً مع تصاعد الأزمات التي تجبرهما على العمل معاً، تأخذ علاقتهما مسارات غير متوقعة ومثيرة هذا المسلسل يمثل عودة كيم سو هيون بعد غياب ثلاث سنوات، حيث تمكن من ترك بصمته في 2024 بفضل طرحه العميق للقضايا السياسية والاجتماعية عبر قصة البطلين المسلسل جذب انتباه الجمهور الكوري والعالمي بفضل الأداء المتميز والمعالجة الدرامية الجذابة.

مسلسل Mr. Plankton

يجسد شخصية هاي جو، الذي يلعب دوره وو دو هوان، وهو رجل يعاني من سوء الحظ ويخوض رحلة أخيرة مليئة بالمفاجآت عندما يلتقي بزوجته السابقة الهاربة جو جاي مي "لي يو مي"، تنطلق بينهما مغامرة برية تجمع بين الكوميديا والرومانسية سرعان ما أصبح العمل الكوميدي الرومانسي حديث الجماهير، حيث جذب الأنظار منذ الحلقات الأولى واحتل مكانة بارزة في محركات البحث ونسب المشاهدة.

مسلسل A Shop for Killers

يستند إلى رواية كانج جي يونج، ويتابع جونج جي آن "كيم هيه جون" في سعيها لكشف الحقيقة وراء وفاة عمها وسط تهديدات القتلة الذين يطاردونها، تنطلق جي آن في رحلة مليئة بالغموض والتشويق، ما جعل المسلسل واحداً من الدرامات البارزة لهذا العام.

مسلسل The Judge from Hell

يروي قصة كانج بيت نا التي تلعب دورها بارك شين هاي، القاضية التي تواجه شياطين داخلها وخارجها، وتكلف بجر المجرمين إلى الجحيم ومع تحول المحققة الطيبة القلب "كيم جاي يونج" نحو العدالة، تنشأ مزيج مثير من الغموض والعدالة والرومانسية، ليصبح المسلسل من الأعمال البارزة لهذا العام.

مسلسل Squid Game 2

يعد من أكثر العناوين المنتظرة في عام 2024، على الرغم من عدم إطلاقه رسمياً بعد النجاح الضخم الذي حققه الجزء الأول خلق العديد من التوقعات حول ما إذا كان الموسم الجديد سيتمكن من الحفاظ على نفس المستوى من الجودة القصصية والشخصيات المثيرة.

تدور أحداث الموسم الثاني بعد ثلاث سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يعود Seong Gi-hun، الذي يؤدي دوره لي جونغ جا، إلى ألعاب البقاء المميتة، هذه المرة مع مجموعة جديدة من المشاركين يتنافسون على جائزة ضخمة تبلغ 45.6 مليار وون، بينما يسعى Gi-hun للانتقام واستكشاف المزيد من الأسرار المرتبطة بالألعاب.

الموسم الثاني يعد بزيادة في المخاطر وكشف الأسرار الكبرى، فضلاً عن صراعات أخلاقية أعمق، مما يبقي الجمهور في حالة ترقب مستمر من المقرر عرض الموسم الثاني في 26 ديسمبر عبر منصة Netflix، لضمان استمرارية نجاح "لعبة الحبار" على الصعيدين المحلي والعالمي.

استمرت الدراما الكورية في عام 2024 في تقديم محتوى غني ومتنوع، يجمع بين العاطفة والإثارة، مما يلبي أذواق المشاهدين من جميع الفئات سواء كنت تبحث عن قصص صادقة أو مغامرات مليئة بالغموض والتشويق، فإن دراما 2024 قدمت للمتابعين تجارب لا تنسى مع مواصلة المسلسلات الكورية جذب جمهور عالمي متزايد، تبقى الدراما الكورية مصدراً لإلهام وابتكار يفتح أبواباً جديدة لكل محب للفن السردي.

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