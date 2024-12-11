خريطة مسلسلات رمضان 2025.. تنوع كبير في الدراما الاجتماعية والكوميدية والأكشن

مع اقتراب شهر رمضان 2025، بدأ صناع الدراما في الكشف عن خريطة المسلسلات التي سيتم عرضها خلال الموسم المقبل، حيث يشهد هذا العام وجود كم هائل من المسلسلات المتنوع محتواها بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، بجانب أعمال الأكشن.

مسلسل فهد البطل

ويرصد موقع الموجز أبرز المسلسلات المنتظر عرضها في دراما رمضان 2025، يأتي على رأس هذه القائمة مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ويشاركه في العمل مجموعة من النجوم وهم ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، لوسي، وحمزة العيلي، والمسلسل من إخراج محمد عبد السلام.

سيد الناس

مسلسل سيد الناس

أما النجم عمرو سعد، فيعود للدراما الرمضانية بعد تغيبه عن المنافسة العام الماضي، من خلال مسلسل سيد الناس الذي يشهد الكثير من المفاجآت، المسلسل من إخراج محمد سامي ويشاركه في بطولته إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد رزق، محمد شاهين، خالد الصاوي، وغيرهم من النجوم.

مسلسل حكيم باشا

سيظهر الفنان مصطفى شعبان في رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا الذي يتناول صراعات مافيا تجارة الآثار في صعيد مصر، العمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويشاركه في بطولة العمل سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى عثمان، رياض الخولي، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي

بدأ الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الجديد الحلانجي، هو مسلسل كوميدي اجتماعي يروي قصة نصاب يقع في أزمة كبيرة، يشارك في العمل دانا حلبي، آيتن عامر، محمود قابيل، وآخرون، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

مسلسل الغاوي

كما ينتظر الكثيرون مسلسل الغاوي الذي يقدم فيه أحمد مكي شخصية جديدة ومختلفة تماماً عن أدواره الكوميدية، يشاركه البطولة عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد العدل.

أحمد أمين

مسلسل مذكرات نشال

الفنان أحمد أمين يشارك أيضًا في رمضان 2025 من خلال مسلسل مذكرات نشال الذي يتسم بالكوميديا الفانتازية ويعرض في 15 حلقة، يشاركه في البطولة ركين سعد، حاتم صلاح، عبد الرحمن محمد، والمسلسل من إخراج حسام علي.

مسلسل الكابتن

كما سيشارك أكرم حسني في الكابتن، مسلسل كوميدي درامي يشاركه فيه أية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

مسلسل عقبال عندكم

أما الفنان حسن الرداد، فيشارك في مسلسل عقبال عندكم، الذي يجسد فيه عدة شخصيات كوميدية، ويشاركه البطولة زوجته إيمي سمير غانم.

مسلسل ولعة ومفتاح

وفي مسلسل ولعة ومفتاح، يتعاون لأول مرة أحمد مالك وطه دسوقي في عمل مكون من 15 حلقة.

محمد فراج

مسلسل منتهى الصلاحية

بينما يشارك محمد فراج في منتهى الصلاحية مع هنا شيحة في عمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

مسلسل إش إش

إش إش هو مسلسل درامي من بطولة مي عمر الذي يروي قصة راقصة شعبية، ويشاركها البطولة ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، وإيهاب فهمي، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

دنيا سمير غانم

مسلسل عايشة الدور

دنيا سمير غانم تستعد لعرض عايشة الدور، مسلسل كوميدي رومانسي، من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، وهو مكون من 15 حلقة عن دخول دنيا سمير غانم قصة حب لكنها توقعها في مغامرات كثيرة.

مسلسل وتقابل حبيب

بينما تظهر ياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب، الذي يشاركها فيه كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، محمود عمرو ياسين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.

مسلسل ناقص ضلع

مسلسل ناقص ضلع

نيللي كريم ستشارك في ناقص ضلع، مسلسل درامي من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشاركها فيه روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي.

مسلسل ظلم المصطبة

هو مسلسل جديد من بطولة ريهام عبد الغفور الذي يشارك فيه إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

أما روجينا فتشارك هذا العام في مسلسل حقي وحقك، وهو مسلسل اجتماعي من تأليف محمود عزت، من إخراج مي ممدوح.

مسلسل المداح 5

يستكمل الفنان حمادة هلال نجاح مسلسله الشهير المداح حيث يقدم هذا العام المداح 5، ويشاركه في البطولة خالد الصاوي، غادة عادل، بجانب هبة مجدي، خالد سرحان، تامر شلتوت، صبحي خليل، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

كامل العدد

مسلسل كامل العدد3

دينا الشربيني تواصل تصوير الموسم الثالث من كامل العدد، بمشاركة شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، حمزة دياب، لينا صوفيا، والعديد من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل أشغال شقة



بينما يُعرض الموسم الثاني من أشغال شقة، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب .

مسلسل العتاولة 2

وأخيرًا، يستمر تصوير العتاولة 2 الذي يشارك فيه أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ميمي جمال، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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