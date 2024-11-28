قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2025.. دراما شيقة ومنافسة قوية بين كبار النجوم
يترقب الجمهور بشغف موسم مسلسلات رمضان 2025، الذي يُتوقع أن يحمل منافسة شرسة بين كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، تشهد القائمة تنوعًا كبيرًا بين الأعمال الاجتماعية، الأكشن، التاريخية، والكوميدية، ما يضمن جرعة درامية متكاملة ومثيرة للجمهور.
يرصد موقع الموجز القائمة كاملة بأسماء مسلسلات رمضان 2025 في السطور التالية.
أحمد العوضي على رأس قائمة مسلسلات رمضان 2025
يشارك الفنان أحمد العوضي بمسلسل جديد بعنوان "فهد البطل"، تدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي.
العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، يشاركه البطولة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، ولوسي إلى جانب مجموعة مميزة من الفنانين.
العتاولة الجزء الثاني ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2025
بعد نجاح الموسم الأول، يعود أحمد السقا بمسلسل "العتاولة"، بمشاركة نجوم مثل طارق لطفي، باسم سمرة، وزينة، المسلسل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.
سيد الناس يدخل سباق مسلسلات رمضان 2025
يدخل عمرو سعد يدخل المنافسة بمسلسل "سيد الناس"، الذي تدور أحداثه في إحدى قرى صعيد مصر.
المسلسل من تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي، ويضم أحمد رزق، إلهام شاهين، وخالد الصاوي. ويجري حاليًا البحث عن بطلة للمسلسل بعد اعتذار غادة عادل.
تقابل حبيب يشارك في دراما مسلسلات رمضان المقبل
تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسلسل "وتقابل حبيب"، الذي بدأ تصويره مؤخرًا، يشاركها البطولة كريم فهمي، خالد سليم، وأنوشكا، إلى جانب صلاح عبد الله ونيكول سابا، ما ينبئ بعمل متكامل العناصر.
المداح الجزء الخامس ينافس بقوة في سباق مسلسلات رمضان
يواصل الفنان حمادة هلال يواصل سلسلة "المداح" بجزء خامس هذا العام ويشاركه العمل غادة عادل، هبة مجدي، ويسرا اللوزي، مع فريق مميز من النجوم.
عين شمس يخوض السباق الرمضاني
يطل أحمد مكي في مسلسل "عين شمس"، مجسدًا شخصية شاب من منطقة شعبية يواجه تحديات كبيرة لتحقيق حلمه.
حكيم الباشا مسلسل مصطفى شعبان الجديد في رمضان 2025
يخوض مصطفى شعبان لأول مرة تجربة الدراما الصعيدية في "حكيم الباشا"، حيث تدور الأحداث حول تجارة الآثار، ويشاركه البطولة منذر رياحنة.
هنيدي يعود الى الساحة الدرامية في رمضان 2025
يعود محمد هنيدي بعد غياب 6 سنوات بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج.
الحلانجي يتصدر مسلسلات رمضان 2025
يقدم محمد رجب دور نصاب في مسلسل "الحلانجي"، الذي يضم عبير صبري، دانا حلبي، ومحمد لطفي. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.
ناقص ضلع بطولة نيلي كريم ضمن مسلسلات رمضان
تطل نيللي كريم مع روبي في مسلسل "ناقص ضلع"، المكون من 15 حلقة. العمل من إخراج محمد شاكر خضير، ويجري حاليًا اختيار باقي فريق العمل.
اقرأ ايضا:
خريطة مسلسلات رمضان 2025.. تنوع وإثارة في انتظار المشاهدين
مسلسلات خارج رمضان.. الكينج والأستاذ ونسخة واحدة لا تكفي وقتل اختياري والوهم
- مسلسلات رمضان 2025
- قائمة اسماء مسلسلات رمضان 2025
- عمرو سعد
- مسلسل العتاولة
- المداح الجزء الخامس
- مسلسل ناقص ضلع
- مسلسل سيد الناس
- وتقابل حبيب
- فهد البطل
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- أحمد العوضي
- العتاولة
- مسلسل العتاولة 2
- مسلسل وتقابل حبيب
- ياسمين عبد العزيز
- احمد السقا
- مسلسل المداح
- حمادة هلال
- يسرا اللوزي
- غادة عادل
- هبة مجدي
- مسلسل عين شمس
- أحمد مكي
- مصطفي شعبان
- مسلسل حكيم الباشا
- مسلسل شهادة معاملة أطفال
- نيلي كريم