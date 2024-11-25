أبرز مسلسلات رمضان 2025.. تشكيلة متنوعة من الدراما والكوميديا والأكشن

اقترب شهر رمضان 2025، ومع اقتراب الموسم، بدأ العديد من صناع الأعمال الدرامية في الإعلان عن المسلسلات التي ستُعرض خلاله، بعض الأعمال بدأت تصوير مشاهدها، بينما أكمل آخرون تصوير أعمالهم استعدادًا لعرضها في رمضان المقبل، وتتنوع المسلسلات في رمضان 2025 بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية والأكشن.

مسلسل فهد البطل

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2025، واحد من أبرز المسلسلات المنتظر عرضه في رمضان 2025 هو مسلسل فهد البطل، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم مثل ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، لوسي، وحمزة العيلي، وآخرون من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد عبد السلام.

عمرو سعد

مسلسل سيد الناس

كما يعود النجم عمرو سعد للمشاركة في الدراما الرمضانية بعد غيابه عن العام الماضي 2024، حيث يقدم مسلسل سيد الناس الذي يحتوي على العديد من المفاجآت، العمل من إخراج محمد سامي، ويشارك فيه كل من إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد رزق، محمد شاهين، خالد الصاوي، وآخرون من النجوم.

مسلسل حكيم باشا

أما الفنان مصطفى شعبان فيستعد للمشاركة في رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا، الذي يتحدث عن صراعات مافيا تجارة الآثار في صعيد مصر، ويشاركه في بطولة العمل سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى عثمان، رياض الخولي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

محمد رجب

مسلسل الحلانجي

كما أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب عن بدء تصويره استعدادًا لعرضه في رمضان 2025، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية نصاب يقع في أزمة كبيرة، ويشاركه في البطولة دانا حلبي، أيتن عامر، محمود قابيل، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج معتز حسام.

مسلسل عين شمس

يستعد الفنان أحمد مكي للظهور في مسلسل عين شمس بشخصية جديدة بعيدة عن الكوميديا، ويشاركه في البطولة عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد العدل.

أحمد أمين



مسلسل مذكرات نشال

أما أحمد أمين فيشارك في رمضان 2025 من خلال مسلسل مذكرات نشال الذي يتميز بالكوميديا الفانتازية، وأحداثه تدور في إطار 15 حلقة، ويشارك فيه بجانب ركين سعد، حاتم صلاح، عبد الرحمن محمد، والمسلسل من إخراج حسام علي.

مسلسل الكابتن

أكرم حسني أيضًا يشارك في رمضان 2025 بمسلسل الكابتن الذي يدور أحداثه في إطار كوميدي درامي يشارك معه في العمل أية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.

حسن الرداد



مسلسل عقبال عندكم

الفنان حسن الرداد يشارك في مسلسل عقبال عندكم، الذي يجسد فيه عدة شخصيات ويُشاركه في البطولة زوجته إيمي سمير غانم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

مسلسل ولعة ومفتاح

كما يشارك النجمان أحمد مالك وطه دسوقي بمسلسل ولعة ومفتاح والعمل يشهد تعاونهما لأول مرة، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن المقرر إنطلاق تصويره في شهر ديسمبر المقبل.

مسلسل منتهى الصلاحية

كما يشارك الفنان محمد فراج في دراما رمضان المقبل بمسلسل يحمل عنوان مبدئي وهو منتهي الصلاحية، ويشاركه في بطولته هنا شيحة وآخرون من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا، وهو من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

هيفاء وهبي

مسلسل بمية دهب

أما في البطولة النسائية، يعود عدد من النجمات للظهور في رمضان 2025 بعد غياب طويل أبرزهن هيفاء وهبي، التي تقدم مسلسل بمية دهب بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل.



مسلسل إش إش

من جانبها، انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مشاهد مسلسل إش إش، الذي يروي قصة راقصة شعبية، ويشاركها في العمل ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل شباب إمرأة

وتشارك غادة عبد الرازق، في مسلسل شباب إمرأة، التي ستبدأ تصوير مشاهدها فيه خلال شهر ديسمبر، حيث تلعب شخصية جديدة مليئة بالتحديات الاجتماعية والدينية، من تأليف أحمد حسن.

ياسمين صبري

مسلسل ضل حيطة

أما النجمة ياسمين صبري، فتشارك في مسلسل ضل حيطة، الذي يدور حول امرأة تواجه صعوبات كبيرة في حياتها الأسرية، ويشاركها في العمل نيقولا معوض، ثراء جبيل، عابد عناني، وغيرهم من الفنانين .

مسلسل لام شمسية

يواصل صناع عمل مسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل، تصوير المشاهد المتبقية لهم، والعمل بطولة أحمد السعدني، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، محمد شاهين، ثراء جبيل، وهو مسلسل اجتماعي شعبي. المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل عايشة الدور

دنيا سمير غانم تستعد لتقديم مسلسل عايشة الدور في رمضان 2025، الذي يدور في إطار كوميدي رومانسي، المسلسل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في 15 حلقة عن قصة حب تمر بها دنيا سمير غانم تدخلها في مغامرات عديدة.

مسلسل وتقابل حبيب

أما ياسمين عبد العزيز فتستعد لعرض مسلسل وتقابل حبيب، الذي يشاركها في بطولته كريم فهمي، خالد سليم، وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

نيللي كريم

مسلسل ناقص ضلع

نيللي كريم تشارك في رمضان 2025 بمسلسل ناقص ضلع، الذي ستبدأ تصويره في ديسمبر المقبل، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في البطولة روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.

مسلسل ظلم المصطبة

كما تعود ريهام عبد الغفور للمشاركة في مسلسل ظلم المصطبة، الذي ستقدم فيه شخصية جديدة مختلفة عن أعمالها السابقة، يشارك في العمل إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

مسلسل حقي وحقك

كما تتواجد روجينا، في دراما رمضان المقبل بمسلسل بعنوان “حقي وحقك”، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وهو من تأليف محمود عزت، ومن إخراج مي ممدوح.

مسلسل المداح 5

كما يواصل الفنان حمادة هلال، تصوير الموسم الخامس من مسلسل المداح 5 وذلك لعرضه ضمن سباق رمضان 2025، ويُشاركه في بطولة العمل خالد الصاوي، غادة عادل، بجانب نجوم المواسم السابقة هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل كامل العدد3

وتواصل الفنانة دينا الشربيني، أيضاً تصوير أحداث الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد، لعرضه في دراما رمضان 2025، ويشاركها في بطولة العمل شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، من إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل أشغال شقة

كما يواصل صناع مسلسل أشغال شقة تصوير الموسم الثاني من العمل، لعرضه في رمضان 2025، ويُشارك في بطولته هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مسلسل العتاولة 2

ويواصل فريق عمل مسلسل العتاولة 2 تصوير مشاهد العمل برفقة فيفي عبده التي انضمت حديثاً للمسلسل، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ميمي جمال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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