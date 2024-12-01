إصابة وفاء عامر توقف تصوير مشاهدها في "سيد الناس" وتكشف تفاصيل اعتذارها

تعرضت الفنانة وفاء عامر لإصابة مفاجئة أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" الذي كان من المقرر أن تخوض بطولته بجانب النجم عمرو سعد مما اضطرت للاعتذار عن العمل.

ويكشف الموجز تفاصيل إصابة وفاء عامر واعتذارها عن مسلسل "سيد الناس".

وفاء عامر

تفاصيل إصابة وفاء عامر

الإصابة التي تعرضت لها الفنانة وفاء عامر، كانت نتيجة لحادث غير متوقع أثناء التصوير، حيث أكدت أنها تعرضت لكسر في قدمها حال دون قدرتها على استكمال التصوير، ورغم أنها كانت متحمسة للعمل مع فريق العمل، إلا أن وفاء اتخذت قرار الاعتذار عن الدور حتى لا تكون سببًا في تعطيل سير العمل.

وفاء عامر تشرح تفاصيل اعتذارها

وفي تصريحات صحفية، عبرت وفاء عامر عن احترامها الشديد للمخرج محمد سامي والشركة المنتجة وللكاتب خالد صلاح، مشيرة إلى أنها لم ترغب في التأثير سلبًا على العمل بسبب إصابتها.

وأضافت أنها، رغم إصابتها، تلقت دعمًا كبيرًا من فريق العمل، حيث ظل عمرو سعد والمخرج محمد سامي متواجدين معها في "الكرفان" لفترة طويلة بعد الحادث، للتأكد من حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

وقالت وفاء عامر: "كنت متحمسة للعمل مع محمد سامي لأنه مخرج مميز وله أعمال ناجحة، ولكنني الآن أضطر للمغادرة بسبب إصابتي التي تمنعني من الحركة".

تفاصيل الإصابة وتداعياتها على التصوير

وفاء عامر أكدت أن الحادث وقع في أول أيام تصويرها، حيث كانت تستعد للنزول من "الكرافان" عندما فقدت توازنها وسقطت على قدمها، ما أدى إلى إصابتها بكسر.

وقالت: "كنت أستعد لتصوير المشهد الثاني لي، وكان هذا أول يوم تصوير لي في المسلسل، وللأسف تعرضت لهذه الإصابة، ولم أتمكن من تصوير سوى مشهدين فقط قبل الحادث".

وأضافت أنها تسير الآن باستخدام عكاز بسبب الكسر في قدمها، وأكدت أنها لم ترغب في أن تكون سببًا في توقف التصوير أو تعطيل فريق العمل، وهو ما دفعها للاعتذار عن الدور.

وفاء عامر

إصابات سابقة وعودتها القوية

هذه الإصابة ليست الأولى التي تتعرض لها الفنانة وفاء عامر، فقد سبق أن أصيبت بكسر في الكتف والذراعين في وقت سابق، لكنها استطاعت التعافي منها والعودة بقوة إلى عالم الفن، ورغم تكرار الإصابات، تتمتع وفاء عامر بعزيمة قوية، وهي دائمًا ما تحرص على إتمام عملها بكامل طاقتها، حتى وإن كانت في مرحلة التعافي.

وبالرغم من إصابتها الحالية، أكدت وفاء عامر أنها سوف تواصل العمل على مشاريعها الفنية بعد فترة من الراحة اللازمة.

مسلسل "سيد الناس"

أما عن مسلسل "سيد الناس"، فقد بدأ الفنان عمرو سعد تصوير مشاهد المسلسل مؤخرًا، وهو العمل الذي يشارك فيه نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

ويدور العمل في إطار شعبي اجتماعي يتسم بالتشويق والإثارة.

ومن المتوقع أن يكون له حضور قوي في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يضم نخبة من النجوم مثل ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، منة فضالي، بالإضافة إلى العديد من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم في الفترة المقبلة.

وفاء عامر

أخر أعمال وفاء عامر

تجدر الإشارة إلى أن وفاء عامر قد شاركت في العديد من الأعمال الناجحة خلال السنوات الأخيرة.

في الموسم الرمضاني الماضي، قدمت شخصية مميزة في مسلسل "حق عرب"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وشارك فيه كل من أحمد العوضي، رياض الخولي، ودينا فؤاد.

كما شاركت في مسلسل "جودر"، الذي جمعها مع نخبة من النجوم مثل ياسر جلال، ياسمين رئيس، وأحمد بدير، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

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