محمد سامي ضيف شرف مهرجان البحر الأحمر الدولي في دورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر عبر حسابها على منصة الصور والفيديوهات "انستجرام " استضافتها للمخرج محمد سامي في جلسة حوارية يتحدث فيها عن مسيرته المهنية على هامش فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان المقرر تدشينه يوم 5 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتحدث محمد سامي خلال مهرجان البحر الأحمر عن مسيرته الفنية وأسلوبه الخاص في الإخراج الذي ألحقه في الصفوف الأولى بين مخرجي مصر، كما يتحدث أيضًا عن أعماله القادمة في الماراثون الرمضاني 2025.

أعمال محمد سامي رمضان 2025

ويشارك المخرج محمد سامي بوجهين في الماراثون الرمضاني 2025، حيث يشارك زوجته الفنانة مي عمر بعمل درامي يحمل عنوان " إش إش" وتدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق.

مسلسل إش إش

تدور أحداثه حول راقصة تدعى إش إش تعاني من ضغوطات و أعباء الحياة، ويحاول رجل ذو نفوذ والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري التقرب منها ولكن يفاجأ ببعض الحيل والمكائد المدبرة له من قبل إش إش لأبعاده عن طريقها.



مسلسل سيد الناس

يواصل محمد سامي في الوقت الحالي تصوير مسلسل" سيد الناس" بطولة عمرو سعد بمشاركة باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد فهيم، عماد زيادة.

وفي سياق آخر شارك محمد سامي زوجته الفنانة مي عمر بمسلسل نعمة الأفوكاتو في الموسم الرمضاني السابق 2024 وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية وشهد النقاد بتطور أداء مي عمر بشكل ملحوظ في هذا العمل.

محمد سامي

محمد سامي

ولد في القاهرة، ودرس في الجامعة الأمريكية هو الابن الوحيد لدكتور الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة الدولية د. سامي عبد العزيز و والدته هي النائبة البرلمانية د.صبورة السيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سليبه التعليمية وعضو مجلس إدارة كلية دار العلوم وكان لوالديه دور رئيسي في بناء شخصيته القيادية و تعليمه فنون الإدارة منذ الصغر و هذا ما أضاف له كثيراً وجعلة يتطور في مجاله العملي بصورة ملحوظة. تزوج من الممثلة مي عمر عام 2010م ورزق بإبنتينه (تايا) و(سيلين).

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