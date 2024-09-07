ثلاثة جوائز لـ وفاء عامر عن دورها في "حق عرب" و"جودر"

نجحت الفنانة وفاء عامر في تحقيق إنجاز فني جديد في مسيرتها، حيث حصلت على نصيب الأسد من الجوائز عن أدائها المتميز في مسلسلي "حق عرب" و"جودر".

نالت وفاء عامر جائزة أفضل ممثلة دراما في رمضان 2024 من مهرجان دير جيست، بالإضافة إلى جائزتين كأفضل ممثلة من مهرجان همسة عن دوريها في "حق عرب" و"جودر"، يرصد الموجز التفاصيل في السياق التالي

وفاء عامر

نجاح وفاء عامر في عام 2024 ينال استحسان الجمهور والنقاد

لفتت وفاء عامر الأنظار بأدائها الاستثنائي الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

يعتبر مسلسل "حق عرب" من أبرز الأعمال الدرامية التي تم عرضها هذا العام، وجسدت خلال أحداثه شخصية تعكس موهبتها التمثيلية العالية، وأدائها في هذا العمل جعلها تستحق الجوائز التي نالتها عن جدارة.

بهذه الجوائز، تؤكد وفاء عامر قدرتها على تقديم أدوار متميزة تليق بمستواها الفني وتثبت مكانتها في عالم الفن.

وفاء عامر

أخر أعمالها الفنية



حققت وفاء عامر نجاح كبير في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "حق عرب" الذي شارك في بطولته كل من: بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران. تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

تأثير مسلسل حق عرب على وفاء عامر

في لقاء سابق ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت وفاء عامر عن تأثير دورها في مسلسل "حق عرب" على صحتها النفسية.

وأوضحت عامر أنها كانت تعاني من أزمة نفسية حادة بعد انتهاء تصوير المسلسل.

صرحت عامر قائلة: "أنا باخد أدوية نفسية بعد دوري في مسلسل حق عرب الموضوع مش عيب، وأنا ماشية مع دكتورة نفسية، الناس بتجرم الذهاب لطبيب نفسي لكن الدكتورة نصحتني أروح أعيش في مكان بعيد، وفعلاً سافرت لمكان قريب من الجبل بعد الغردقة وارتاحت جدًا"

وفاء عامر تنضم لبطولة جبل الحريم

من ناحية أخرى انضمت وفاء عامر لبطولة فيلم "جبل الحريم" الذي يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانات على رأسهم شقيقتها شقيقتها أيتن عامر، إلى جانب نجوم مثل نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، وأميرة العايدي، مع ظهور عدد من الفنانات المتميزات كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة، ويُصنف ضمن إطار الرعب التشويقي.

تدور أحداثه حول مجموعة من القصص النسائية التي تبرز تحديات ومشكلات تواجهها المرأة، في عمل فني فريد من نوعه حيث لا يشارك فيه أي رجل على الإطلاق.

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