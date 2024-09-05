وفاء عامر ترد بقوة على شائعات إهانتها للعوضي.. ورمضان: لا عزاء للمضللين



ردت الفنانة وفاء عامر على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إهانتها للفنانين أحمد العوضي ومحمد رمضان، عبر منشور قوي من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وتضمنت كلماتها هجومًا حادًا على المواقع الإلكترونية التي تنشر الأخبار الزائفة بحثًا عن الشهرة والترندات، يرصد "الموجز" القصة كاملة

وفاء عامر

نفي الإهانة والدفاع عن الفنانين

في منشورها، استنكرت وفاء عامر العناوين المضللة التي تم تداولها، وكتبت: "عايزة افهم أنا من كوكب تاني ولا ايه؟ يعني ايه العنوان ده؟ دي صحافة إلكترونية ولا توقيع؟ أنا الصحافة اللي اتربيت عليها محترمة وميقولوش كدب."

وأكدت وفاء أنها تكن كل التقدير والاحترام لأحمد العوضي ومحمد رمضان، قائلة: "أكن كل التقدير والاحترام للعوضي ورمضان ولا عزاء للمضللين الغاوين ترند."

دعم الجمهور لرد وفاء عامر

نال منشور وفاء عامر تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بطريقة ردها الحازم، مؤكدين على صدقها واحترامها للفنانين الآخرين.

إشادة بأخلاق أحمد العوضي

وفي وقت سابق، أشادت وفاء عامر بالفنان أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2".

وذكرت وفاء عامر أن العوضي كان أول من عمل معها في مسلسل "الدالي"، حيث تعلم من الفنان الراحل نور الشريف القيم والأخلاق العالية.

أضافت وفاء عامر : "العوضي من الفنانين اللي تعلموا من نور الشريف، وأحترمه كثيرًا في أخلاقه وإحساسه وتفاصيله."

وفاء عامر تفتح قلبها حول أزمتها النفسية

في لقاء سابق ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت وفاء عامر عن تأثير دورها في مسلسل "حق عرب" على صحتها النفسية.

وأوضحت عامر أنها كانت تعاني من أزمة نفسية حادة بعد انتهاء تصوير المسلسل.

صرحت عامر قائلة: "أنا باخد أدوية نفسية بعد دوري في مسلسل حق عرب الموضوع مش عيب، وأنا ماشية مع دكتورة نفسية، الناس بتجرم الذهاب لطبيب نفسي لكن الدكتورة نصحتني أروح أعيش في مكان بعيد، وفعلاً سافرت لمكان قريب من الجبل بعد الغردقة وارتاحت جدًا."

تأثير الأدوار الصعبة على حياة الفنان

أكدت وفاء عامر أن الأدوار الصعبة قد تترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على الفنان، مشيرة إلى أهمية العناية بالصحة النفسية.

وقد نال حديثها هذا تعاطفًا من جمهورها، حيث أشادوا بصراحتها وجرأتها في الحديث عن مشاعرها وتجربتها الشخصية.

أخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن الفنانة وفاء عامر، شاركت مؤخرا في مسلسل " حق " الذي تم عرضه في رمضان 2025 الذي حقق نجاح كبير في الشارع المصري بسبب شعبية الفنان أحمد العوضي، وتألق وفاء عامر في الدور الذي كان جديد عليها وفاتها في نهاية الحلقات أثر على المشاهد .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر وكارولين عزمي ودينا فؤاد وأحمد محمد ماهر ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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