جدول مسلسلات رمضان 2025.. تنافس قوي بين النجوم وأعمال متنوعة

بدأ جمهور الدراما في البحث عن قائمة مسلسلات شهر رمضان 2025، التي ستعرض في العام الجديد ، حيث يتوقع أن يشهد الموسم منافسة شرسة بين أبرز النجوم في مجالات الدراما الاجتماعية والأكشن والتاريخي والكوميدي.

من المتوقع أن تنوع الأعمال في تقديم قصص جديدة وشخصيات مثيرة تأخذ المشاهدين في رحلة ممتعة خلال شهر رمضان، لذلك يرصد موقع الموجز قائمة مسلسلات رمضان 2025.

أحمد السقا في "العتاولة 2"

يستكمل الفنان أحمد السقا في رمضان 2025 تصوير أحداث مسلسل "العتاولة"، الذي يقدم مزيجًا من التشويق والإثارة، يضم المسلسل مجموعة من النجوم البارزين مثل طارق لطفي، باسم سمرة، وزينة، بالإضافة إلى فيفي عبده، ميمي جمال، وصلاح عبد الله.

تدور أحداث المسلسل حول شخصيات تتصارع في بيئة درامية معقدة، مما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة 2

عمرو سعد يعود بقوة في "سيد الناس"

يعود الفنان عمرو سعد إلى دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي تدور أحداثه في إحدى القرى الصعيدية بمصر.

يناقش المسلسل قضايا اجتماعية وإنسانية في بيئة تقليدية، حيث يتم تقديم صورة حية لما يعايشه سكان تلك المناطق.

المسلسل من تأليف خالد صلاح، ويشارك في بطولته أحمد رزق، إلهام شاهين، وطارق النهري، وعلى الرغم من اعتذار الفنانة غادة عادل، يجري البحث حاليًا عن البطلة النسائية التي ستشارك سعد في بطولة العمل.

مسلسل سيد الناس

مصطفى شعبان في "حكيم الباشا"

يخوض الفنان مصطفى شعبان تجربة جديدة في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم الباشا"، الذي يتناول موضوع تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية بمصر.

يقدم مصطفى شعبان من خلال هذا العمل شخصية رجل يواجه تحديات كبيرة في عالم تجارة الآثار، في مواجهة مع النجم منذر رياحنة.

يعد المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية الصعيدية هذا العام، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلاً واسعًا من الجمهور.

مصطفى شعبان

ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب"

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز للمنافسة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، الذي بدأ تصويره مؤخرًا.

مسلسل وتقابل حبيب

يقدم المسلسل قصة حب تجمع بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسط العديد من التحديات والمواقف المثيرة.

يشارك في العمل أيضًا عدد من النجوم مثل خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، ونيكول سابا، ويعد هذا المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في رمضان المقبل.

ياسمين عبد العزيز

محمد هنيدي يعود بـ "شهادة معاملة أطفال"

بعد غياب دام ست سنوات، يعود محمد هنيدي للدراما الرمضانية من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي يعالج قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية مشوقة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج وائل فرج، يعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025.

يعكس العمل الحياة الاجتماعية وما يواجهه الأطفال في المجتمع من تحديات وصراعات، مع لمسة كوميدية تميز أسلوب هنيدي.

محمد هنيدي

"المداح 5" مع حمادة هلال

يواصل الفنان حمادة هلال تقديم نجاحاته في دراما رمضان بمسلسل "المداح 5"، الذي يتم تصويره حاليًا.

بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة، يتوقع أن يستمر هذا الجزء في جذب الجمهور من خلال أحداث مشوقة ومليئة بالغموض.

يشارك في العمل غادة عادل، هبة مجدي، ويسرا اللوزي، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح

"الحلانجي" مع محمد رجب

يشارك الفنان محمد رجب في رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي"، الذي يقدم فيه شخصية نصاب يعيش في صراع دائم من أجل البقاء.

العمل من تأليف محمود حمدان، ويشارك في المسلسل عبير صبري، هالة فاخر، ومحمد لطفي، حيث يتوقع أن يحمل العمل طابعًا دراميًا مشوقًا.

ويناقش المسلسل القضايا الاجتماعية التي تواجه الناس في حياتهم اليومية، ويُتوقع أن يحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الدراما.

مسلسل الحلانجي

ريهام عبد الغفور في "ظلم المصطبة"

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور في رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة"، الذي يتناول قضايا اجتماعية مهمة تتعلق بالعادات والتقاليد في الأرياف والمجتمعات الصغيرة.

يسلط المسلسل الضوء على الظلم الذي يحيط ببعض العادات الجائرة التي تتنافى مع القانون والشرع، مما يجعله عملًا اجتماعيًا ذا رسالة قوية. يشارك في العمل إياد نصار، وتدور أحداثه في إطار درامي مؤثر.

"إش إش" مع مي عمر وماجد المصري



تشارك الفنانة مي عمر في رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتجسد شخصية راقصة من الإسكندرية، حيث يتناول العمل قصة حياتها وتحدياتها في عالم مليء بالإثارة.

يشارك في المسلسل ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، وإدوارد، يخلط العمل بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025.

مسلسل إش إش

ياسر جلال في الجزء الثاني من "جودر"

بعد النجاح الكبير للجزء الأول من "جودر"، يستعد الفنان ياسر جلال لتصوير الجزء الثاني من المسلسل، الذي سيعرض في رمضان 2025.

يشارك في الجزء الثاني نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وعدد من النجوم. يتوقع أن يواصل العمل تقديم أحداث مثيرة مليئة بالتشويق، خاصة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.

ياسر جلال

"كامل العدد" الجزء ثالث

يستمر شريف سلامة ودينا الشربيني في تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

كامل العدد

من المتوقع أن يقدم العمل مزيجًا من التشويق والإثارة الاجتماعية، حيث يناقش قضايا إنسانية معقدة في إطار درامي متقن.

يواصل المخرج خالد الحلفاوي تقديم هذا العمل بعد نجاح جزئيه الأول والثاني، مما يرفع من توقعات الجمهور حول الجزء الثالث.

أشغال شقة

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «أشغال شقة»، قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل المكون من 15 حلقة، والذي يشارك في بطولته أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد عبد العظيم، انتصار، وإنعام سالوسة.

المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أشغال شقة

ضل حيطة

كما تشارك الفنانة ياسمين صبري في موسم رمضان 2025 بمسلسل «ضل حيطة»، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، وتعمل حالياً على اختيار باقي فريق العمل.

ياسمين صبري

عايشة الدور

وتواصل الفنانة دنيا سمير غانم المنافسة في رمضان 2025 بمسلسل «عايشة الدور»، الذي يتكون من 15 حلقة ويجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق. المسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويجري حالياً اختيار باقي أبطال العمل.

دنيا سمير غانم

ناقص ضلع

فيما تستعد الفنانة منى زكي للمشاركة في رمضان 2025 من خلال مسلسل «ناقص ضلع»، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، الذي سيعرض في 15 حلقة.

مسلسل ناقص ضلع

مذكرات نشال

أخيراً، يشارك الفنان أحمد أمين في مسلسل «مذكرات نشال»، حيث يواصل التحضير للماراثون الرمضاني لعام 2025، مع الإعلان عن باقي أبطال العمل في الفترة القادمة.

مذكرات نشال



يعد رمضان 2025 عامًا حافلًا بالمسلسلات المتنوعة التي ستتنافس على جذب جمهور المشاهدين، من الدراما الاجتماعية إلى الأكشن والتاريخي والكوميدي، يتوقع أن يكون هذا الموسم مليئًا بالمفاجآت والتشويق، مع مجموعة من الأعمال التي ستنقل المشاهدين إلى عوالم مختلفة من الإثارة والمشاعر.

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