محمد فراج يشارك في دراما رمضان 2025 في مسلسل منتهي الصلاحية

تعاقد محمد فراج على بطولة مسلسل جديد في رمضان 2025.. أعلن الفنان محمد فراج عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "منتهي الصلاحية"، الذي سيشارك به في موسم دراما رمضان 2025، ويعتبر هذا المسلسل من الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل، حيث يقدمه السيناريست محمد هشام عبية، ويقوم بإنتاجه عبد الله أبو الفتوح، يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ويترقب الجمهور عرضه بشغف، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل.

دور محمد فراج في المسلسل

يتناول المسلسل "منتهي الصلاحية" قصة شخصية محمد فراج الذي يعيش في منطقة شعبية، ويواجه العديد من الأزمات والصعوبات في حياته، ويسعى بطل العمل لتحقيق حلمه في أن يصبح من الأثرياء رغم الظروف الصعبة التي يواجهها، ويعد الدور تحديًا جديدًا لفراج، الذي يبرع في تقديم شخصيات معقدة ومؤثرة.

غياب فراج عن دراما رمضان الماضي

وكان محمد فراج قد غاب عن دراما رمضان في العام الماضي، حيث اكتفى بالمشاركة في بعض الأعمال السينمائية التي عرضت في دور العرض السينمائي، ومع عودته في رمضان 2025، يترقب محبوه تجسيد شخصيته الجديدة في "منتهي الصلاحية".

مشاركة محمد فراج في فيلم "أهل الكهف"

في سياق آخر، يشارك فراج في فيلم "أهل الكهف" الذي يعرض حاليًا في دور السينما، الفيلم من إخراج عمرو عرفة، وشارك فيه مع عدد من النجوم مثل خالد النبوي وغادة عادل، وهو مقتبس من رواية مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم، تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص يستيقظون بعد نوم دام أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف عن الذي عاشوا فيه سابقًا.

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