الملامح الأولى لـ مسلسل محمد فراج في رمضان 2025

أعلن الفنان محمد فراج انضمامه لـ قائمة نجوم الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، بعد غيابه الموسم الرمضاني الماضي، ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

محمد فراج

يعقد الفنان محمد فراج جلسات تحضيرية مع المنتج عبد الله ابو الفتوح صاحب شركة e producer، للإنتاج ،لوضع اللمسات النهائية على الفصة، قم ترشيح النجوم المشاركين في البطولة.

المسلسل مكون من 15حلقة ،وفي إطار اجتماعي تشويقي كما عود الفنان محمد فراج جمهوره.

ومن المعروف أن ينتطر الفنان محمد فراج عرض مسلسله الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" كتالوج" العمل من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة ،ومن إنتاج المنتج عبدالله أبو الفتوح.

قصة مسلسل كتالوج



مسلسل كتالوج في إطار اجتماعي تشويقي، ويظهر الفنان محمد فراج خلال الأحداث بشخصية زوج الفنانة ريهام عبد الغفور ، ولديهما طفلين ولد وبنت ضمن الأحداث، ويعرض الثاني لـ أزمات عديدة.



أبطال مسلسل كتالوج



مسلسل كتالوج من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، محمد فراج, بيومي فؤاد، سماح أنور، تارا عماد، وصدقي صخر، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن المقرر عرضه على منصة Netflix.

أحمد رامي في فيلم الست مع مني زكي

يشارك الفنان محمد فراج في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم "الست" بطولة الفنانة مني زكي , ويدور العمل في إطار السيرة الذاتية لحياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

ويجسد الفنان محمد فراج خلال أحداث الفيلم شخصية الشاعر الراحل أحمد رامي

أبطال فيلم “الست”

ويشارك في بطولة فيلم الست "كل من الفنانة منى زكي، منهم سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

آخر أعمال محمد فراج على شاشات الدراما



شارك الفنان محمد فراج في آخر عمل درامي مسلسل أطلق عليه صناعه اسم " بطن الحوت ، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وشارك فيه كل من باسم سمرة، سماح أنور، أسماء أبواليزيد، دنيا ماهر، عبدالعزيز مخيون، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، أحمد فهمي، أحمد داش، أمينة خليل، محمد علاء، حسن أبوالروس.

آخر أعمال محمد فراج على شاشات السينما



شارك الفنان محمد فراج في آخر عمل على شاشات السينما فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، وشاركته نيللي كريم بطولة العمل، بجانب كل من بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، محمد عبدالعظيم، حنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم، فيما شاركت بسنت شوقي بظهور خاص بالعمل، الذي طرح بدور العرض السينمائي في سبتمبر 2023، وحصد إيرادات اقتربت من 35 مليون جنيه خلال عرضه، وأعلنت منصة شاهد عرضها للعمل قريبًا.

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