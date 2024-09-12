التفاصيل الكاملة لمسلسل كتالوج بطولة ريهام عبد الغفور

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، حالياً في مسلسل جديد بعنوان "كتالوج"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من إخراج وليد الحلفاوي.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالعمل، والتي يهتم الجمهور بالبحث عنها.

أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج بطولة كوكبة مميزة من النجوم وهم ريهام عبد الغفور، محمد فراج، تارا عماد، سماح أنور، عصام السيد، دنيا سامي، وهو من تأليف أحمد عبد الله.

ريهام عبد الغفور



ويجسد محمد فراج خلال الأحداث دور زوج الفنانة ريهام عبد الغفور، ولديهما طفلان، وتلعب الفنانة سماح أنور دور والدته.

مسلسل ظلم المصطبة

وفي سياق آخر، تشارك ريهام عبد الغفور حالياً في مسلسل جديد بعنوان ظلم المصطبة، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، وهو من إخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، وآخرون من النجوم.

ريهام عبد الغفور

فيلم ليلة العيد

وكان آخر عمل الفنانة ريهام عبد الغفور، فيلم ليلة العيد، الذي عُرض مؤخرًا بالسينمات، ودارت أحداثه خلال إطار درامي،عن معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، حيث تتعرض السيدات لمشاكل عديدة بسبب عدم فهم بعض الرجال لحقوقهن، وشاركها في بطولته يسرا، سميحة أيوب، عبير صبري، هنادي مهنا، وغيرهم، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

سبب اعتذار ريهام عبد الغفور عن مسلسل منى زكي

وكانت ريهام عبد الغفور، قد اعتذرت مؤخرًا عن المشاركة مع الفنانة منى زكي في مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان 2025، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "عرب وود" أنها كانت معجبة للغاية بمسلسل ظلم المصطبة، فكان من الصعب عليها التوفيق بين العملين، قائلة: "جالي الأول مسلسل "ظلم المصطبة" وكان عاجبني، فكان صعب أعمل الاتنين، كان نفسي اشتغل مع منى زكي هي ممثلتي المفضلة وأستاذ محمد شاكر خضير من أهم المخرجين بالنسبة ليا ومن أكثر المخرجين اللي نجحت وانبسط في الشغل معاهم".

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