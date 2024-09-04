عودة ريهام عبد الغفور للساحة الفنية بعملين دراميين

بعد غياب مؤقت بسبب وفاة والدها، تعود الفنانة ريهام عبد الغفور إلى الساحة الفنية بقوة، حاملة معها أخبارًا مثيرة حول مشاريعها المستقبلية التي تستعد للظهور بها، ويستعرض الموجز تفاصيل اعملها الفنية

مسلسل "كتالوج".. عمل جديد مع محمد فراج

أعلنت ريهام عبد الغفور في مقابلة مع برنامج "كلاكيت" على إذاعة "نجوم FM" عن انتهاء تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "كتالوج"، بطولة محمد فراج وإخراج وليد الحلفاوي. ورغم أن التصوير قد انتهى، إلا أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لعرض المسلسل حتى الآن. يُتوقع أن يثير هذا المسلسل اهتمام الجمهور بالنظر إلى الأسماء الكبيرة التي تشارك فيه، وبفضل الحماس الذي يحيط بعودة ريهام إلى الشاشة.

تحضيرات مسلسل "ظُلم المصطبة" لرمضان المقبل

ريهام عبد الغفور

في إطار استعداداتها للموسم الرمضاني المقبل، كشفت ريهام عن مشروع جديد بعنوان "ظُلم المصطبة"، من إخراج هاني خليفة وبطولة إياد نصار وفتحي عبد الوهاب. وصفت ريهام الشخصية التي ستؤديها في المسلسل بأنها مختلفة تمامًا عن أي شخصية سابقة قدمتها. وأوضحت أن منهجها العملي يعتمد على تقديم شخصيات متجددة، حتى لو كان هناك بعض التشابه بينها وبين أدوار سابقة، فإنها تسعى دائمًا لتقديمها بشكل مختلف يجذب الجمهور ويترك أثرًا خاصًا.

زيارة ملعب أنفيلد ولقاء محمد صلاح

ريهام عبد الغفور

على جانب آخر، قامت ريهام عبد الغفور بزيارة إلى ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول الإنجليزي، حيث قابلت النجم المصري محمد صلاح. التقطت ريهام صورة مع صلاح بصحبة زوجها وابنها، وشاركت هذه اللحظة مع متابعيها على حسابها بموقع إنستجرام.

علقت ريهام على الصورة بقولها: "انبسطت أوى واتشرفت حقيقى بمقابلة فخر مصر والعرب وأسرته الجميلة. انبهرت حقيقى إن ممكن الواحد يقدر يحافظ على إنه يفضل إنسان بسيط، متواضع وحقيقى بالطريقة دى مع كل هذا النجاح الاستثنائى. إنسان طيب، محترم، جدع، متواضع، واثق فى نفسه ودمه خفيف. انبهارى بيه كلاعب كبير وأسطورة لا يقل عن انبهارى بيه كبنى آدم دلوقتى".

هذه اللحظة التي شاركتها ريهام مع جمهورها أضافت لمسة إنسانية لعلاقتها بالفن والجمهور، وأكدت على مكانتها كفنانة قريبة من الناس ومعجبة بنجوم وطنها.

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