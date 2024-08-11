محمد فراج ينفي شائعات مشاركته في مسلسل رمضاني جديد 2025

نفى الفنان محمد فراج الأخبار المتداولة حول تعاقده على بطولة مسلسل جديد للموسم الرمضاني 2025، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيتم بعد إتمام التعاقد، وجاء ذلك بعد تداول أنباء عديدة عن مشاركته الرمضانية في عام 2025.

يأتي هذا في ظل نجاحاته السينمائية والتلفزيونية المتوالية، التي أثبتت حضوره القوي في الوسط الفني.

نفي شائعات المسلسل الرمضاني

رصد موقع الموجز تأكيد عدم مشاركة محمد فراج في رمضان المقبل حيث أوضحت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال محمد فراج عبر حسابها على إنستجرام أن الأنباء حول تعاقده على مسلسل رمضاني جديد غير صحيحة.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مشاركته في رمضان 2025 بمجرد توقيع العقود الرسمية.

محمد فراج

نجاحات سينمائية لافتة

شارك محمد فراج في فيلم "فوي! فوي! فوي!" إلى جانب نجوم مثل نيللي كريم وبيومي فؤاد ، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، يتناول قصة "حسن"، حارس أمن فقير يتظاهر بأنه مكفوف للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين بهدف المشاركة في كأس العالم ، وقد تم ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار.

كما شارك فراج في فيلم "أهل الكهف" مع نخبة من النجوم مثل خالد النبوي وغادة عادل، وهو من إخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر.

عروض تلفزيونية مرتقبة

يستعد محمد فراج لعرض مسلسل "كتالوج" في شهر سبتمبر المقبل عبر منصة إلكترونية، حيث يجسد دور زوج لريهام عبد الغفور ولديهما طفلان.

يُتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا واسعًا. يضم العمل نخبة من النجوم، منهم صدقي صخر وبيومي فؤاد.

جدل حول مسلسل "بطن الحوت"

حقق مسلسل "بطن الحوت"، الذي عرض على منصة شاهد، نجاحًا كبيرًا لكن واجه انتقادات حادة.

جاءت الانتقادات بسبب مشاركة التيك توكر كروان مشاكل في أولى الحلقات، مما أثار جدلًا حول معايير اختيار الممثلين.

نتج عن ذلك قرار نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، بفرض غرامة مالية على الشركة المنتجة ومنع التعامل مع المخرج، قبل أن يتم تخفيف العقوبات من قبل اتحاد النقابات.

شارك في بطولة "بطن الحوت" نخبة من النجوم مثل باسم سمرة وعبد العزيز مخيون وأسماء أبو اليزيد، وتناول العمل قصة قابيل وهابيل في إطار درامي يعكس صراعات معقدة.

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