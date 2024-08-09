خاص| محمد فراج ومها سليم يقدمان مفاجأة درامية في رمضان 2025

يعيش محمد فراج حالة من النشاط الفني ، خاصة أنه الآن في انتظار عرض مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "كتالوج" والمقرر عرضه قريبا على منصة نتفلكس ، ويشاركه العمل سماح أنور ، ريهام عبدالغفور ، بيومي فؤاد.

مسلسل محمد فراج في رمضان 2025

تواصلت جريدة الموجز مع مصدر مقرب للفنان محمد فراج للكشف عن أعماله المقبله وهل سيشارك في السباق الرمضاني 2025 ام لا ؟ وكان الرد : أن الفنان محمد فراج تعاقد على المشاركه في مسلسل جديد يعرض في المارثون الرمضاني 2025 وهو اعمل درامي من بطولته وتشاركه الإنتاج مها سليم ، وإخراج محمد بكير ، وتأليف محمد ناير.

لا يفوتك محمد فراج خارج السباق الرمضانى 2024

أعمال الفنان محمد فراج

يشارك محمد فراج في فيلم "الست" كضيف شرف ، والعمل من بطولة مني زكي ، وهو عملي سينمائي فريد من نوعه ويتحدث عن السيرة الذاتية للراحلة أم كلثوم "كوكب الشرق".

المنتجة مها سليم

يشارك في فيلم "الست" كلا من الفنان عمرو سعد ، سيد رجب ، نيللي كريم ، أحمد داوود ، وإخراج مروان حامد ، وتأليف أحمد مراد.

فيلم أهل الكهف

يذكر أن محمد فراج شارك في فيلم "أهل الكهف" مع الفنان خالد النبوي ، محمد ممدوح ، ريم مصطفي ، بيومي فؤاد ،صبري فواز ، هاجر أحمد ، غادة عادل ، وآخرين ، والعمل من إخراج عمرو عرفة ، وتأليف أيمن بهجت قمر.

في الرحلة

وأخيرا شارك في فيلم "الرحلة" مع الفنانة مني زكي ، وإخراج هاني خليفة ، وتأليف محمد رجاء ، وحقق الفيلم نجاحات كبيرة منذ عرضه في السينمات المصرية.

اقرأ أيضاً

زوجي محمد فراج أكثر شهرة مني وعملي بالتمثيل ليس ثابتًا.. أبرز تصريحات بسنت شوقي

ديابلو الذراع الأيمن لـ محمد فراج فى مسلسل ”بطن الحوت”