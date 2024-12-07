سبب خروج مسلسل للعدالة وجه آخر لياسر جلال من سباق دراما رمضان 2025

قررت الشركة المنتجة لمسلسل للعدالة وجه آخر بطولة الفنان ياسر جلال تأجيل عرضه إلى موسم رمضان 2026، بعدما كان مقررًا أن يُطرح في سباق رمضان القادم.

سبب خروج مسلسل للعدالة وجه آخر لياسر جلال من سباق رمضان المقبل

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل جاء قرار تأجيل مسلسل للعدالة وجه آخر، بطولة ياسر جلال، بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية المطلوبة للعمل، إلى جانب انشغال منتجه بإنتاج أكثر من عمل آخر سيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مما جعله يفضل تأجيل هذا المشروع لضمان تقديمه بالشكل اللائق.

ياسر جلال

مسلسل جودر الجزء الثاني

من ناحية أخرى، يشارك الفنان ياسر جلال في موسم رمضان المقبل 2025 بمسلسل آخر، وهو الجزء الثاني من مسلسل جودر، مما جعل الشركة تواجه تحديًا في تسويق المسلسلين معًا في نفس الموسم.

أبطال مسلسل جودر

وبخصوص جودر، فقد انتهى ياسر جلال من تصوير نحو 90% من مشاهد الموسم الثاني، الذي يُعد استكمالاً للجزء الأول الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

ياسر جلال

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل جودر

في الموسم الثاني، تتصاعد الأحداث حول شخصية جودر، حيث يجد نفسه محبوسًا في مكان كان يعمل به سابقًا، وتستمر المؤامرات التي تُحاك ضده، كما يحاول الشمعيون استغلاله للوصول إلى الكنوز، مع ظهور شخصيات ومخلوقات جديدة تضيف مزيدًا من التعقيد للأحداث، ويظل تواصله مستمرًا مع شخصية عبد العزيز مخيون، الذي يلعب دورًا محوريًا في تطور القصة.

وكان آخر أعمال ياسر جلال السينمائية مشاركته كضيف شرف في فيلم سبع البرمبة الذي قام ببطولته شقيقه رامز جلال، و عدد من نجوم الفن وهم جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

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