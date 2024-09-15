قبل بدء التصوير.. تفاصيل مسلسل للعدالة وجه آخر لـ ياسر جلال

أعلن الفنان ياسر جلال عن مشاركته في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم" للعدالة وجه آخر “ ومن المقرر أن يشارك العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، وفي هذا الصدد يستعرض "الموجز” التفاصيل في سطور.

ياسر جلال

من المقرر أن يبدأ الفنان ياسر جلال تصوير مسلسل" للعدالة وجه آخر " في منتصف شهر نوفمبر المقبل، بعد عدة تأجيلات بسبب انشغال البطل.

التفاصيل الأولى مسلسل للعدالة وجه آخر لـ ياسر جلال



مسلسل للعدالة وجه آخر يدور في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، وتعمل الشركة المنتجة على قدماً وساق لـاستكمال باقي فريق العمل لبدء التصوير، العمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيي مورو.

آخر أعمال ياسر جلال على شاشات الدراما



من المعروف أن الفنان ياسر جلال شارك في الماراثون الرمضاني الماضي2024, بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم “جودر”، من بطولة الفنان ياسمين رئيس وكوكبة كبيرة من النجوم. وبعد نجاح العمل قرر صناعه تصوير جزء ثاني للمنافسة في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

ويواصل الفنان ياسر جلال حاليا مع فريق المسلسل تصوير المشاهد الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" المكون من 15 حلقة والذي يتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرض في رمضان 2025، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من 15 حلقة أيضاً في رمضان الماضى وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى.

مسلسل جودر 2

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد ، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة ،العمل وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

كما شارك الفنان ياسر جلال في الماراثون الرمضاني قبل الماضي 2032 بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" علاقة مشروعة" وشاركه بطولةالفنانة مي عمر وداليا مصطفى وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشات الدراما في رمضان.

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