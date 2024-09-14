بعد تصدره للتريند.. محطات وأسرار في حياة ياسر جلال

تصدر اسم الفنان ياسر جلال، تريند جوجل، بعدما فاجأ جمهوره بخوضه الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسلين، وهما مسلسل جودر 2 الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، ومسلسل للعدالة وجه آخر.

ياسر جلال

مسلسل للعدالة وجه آخر

وأحداث مسلسل للعدالة وجه آخر تدور في إطار اجتماعي تشويقي، وتم ترشيح المخرج إسلام خيري ليتولى مهمة إخراج العمل، لعرضه في رمضان 2025، ويجرى حالياً ترشيح باقي الأبطال.

مسلسل جودر الجزء الثاني



ومسلسل جودر الجزء الثاني يتكون من 15 حلقة، و يتبقى له أسبوع تصوير وينتهي تمامًا منه، استعدادًا لعرضه في دراما رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل على المستويين الجماهيري والنقدي وقت عرضه في رمضان 2024، وشارك في بطولة هذا الموسم ياسدر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، أحمد فتحي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، وغيرهم.



وفي السطور التالية يرصد الموجز

أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان ياسر جلال بمناسبة تصدره للتريند.

ياسر جلال

معلومات عن ياسر جلال



وُلد ياسر جلال في الإسكندرية في 16 إبريل عام 1969، وهو ابن المخرج جلال توفيق وشقيق الممثل الشهير رامز جلال، ما جعله ينشأ في بيئة فنية مليئة بالإلهام.

ظهرت موهبته الفنية في سن مبكرة عندما شارك في فيلم "الراقصة والطبال" وهو في الرابعة عشرة من عمره، حيث لفت انتباه الجمهور لأدائه وقتها، وبعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1990، بدأ ياسر مسيرته الفنية، وكانت أولى خطواته في التمثيل عبر المسرح، مثل مسرحية "رحمة وأمير الغابة"، قبل أن ينطلق بشكل أكبر عقب انتهاء خدمته العسكرية.

أعمال ياسر جلال

نجح ياسر جلال في المسرح، وسرعان ما انتقل إلى شاشات السينما والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، وعرف بتنوع أدواره وقدرته على تقديم شخصيات مختلفة بمهارة عالية،ومن أبرز أعماله التلفزيونية "أبناء دهشان"، "رياح الشرق"، "نحن لا نزرع الشوك"، و"ظل الرئيس"، إلى جانب تجسيده شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار"، وتألق بدور شهريار في مسلسل "جودر".

في السينما، شارك في أفلام مثل "شد أجزاء"، "الفرح"، "أمير البحار"، و"يوم الكرامة"، ما جعله يحظى بتقدير الجمهور والنقاد على حد سواء،و حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثل من مؤسسة الأهرام عام 2017، وجائزة أفضل ممثل درامي من دار الأوبرا المصرية عن دوره في "ظل الرئيس" عام 2018، بالإضافة إلى العديد من التكريمات الأخرى، ويفضل ياسر جلال الحفاظ على خصوصيته بعيدًا عن الأضواء، وقد تزوج من المحامية هبة عبد المنعم في عام 2006، ورزق منها بطفلان هما "قدرية" و"جلال".

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