كيف أثر جودر على مسلسل ياسر جلال رمضان 2025؟

مسلسل ياسر جلال رمضان 2025.. يشارك الفنان ياسر جلال في رمضان المقبل 2025 بمسلسل جديد بعنوان للعدالة وجه آخر، وهذا العمل كان قد تعاقد عليه العام الماضي، لكن تأجل تصويره بسبب مسلسل جودر.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بـ مسلسل ياسر جلال رمضان 2025 ، والتي يهتم الجمهور بالبحث عنها.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر



مسلسل للعدالة وجه آخر، من تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو، وتجري الشركة المنتجة حالياً اختيار باقي أبطال مسلسل ياسر جلال رمضان 2025 استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ياسر جلال



وكان ياسر جلال، قد شارك في رمضان الماضي 2024 بمسلسل جودر ألف ليلة وليلة، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي تشويقي عن تاجر الأقمشة جودر والذي لعب شخصيته ياسر جلال، حيث عانى من أزمات كثيرة في حياته بعد رحيل والده، وظهرت ياسمين رئيس بدور الملكة شهريار التي تزوج منها شهرزاد.

مسلسل جودر



مسلسل جودر دارت أحداثه في إطار 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، آيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، طارق النهري، بجانب ضيفة الشرف هنادي مهنى، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

تفاصيل الجزء الأول من مسلسل جودر

وكان ياسر جلال ،قد تحدث عن شخصيته في مسلسل "جودر" في تصريحات صحفية سابقة قائلًا: "تميز إخراج العمل يعود لتوفير أفضل العناصر في مسلسل جودر، حيث سخرت شركة الإنتاج أروما 200 موظف لشغل الجرافيك في المسلسل، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها للمسلسل."



كما كشف عن صعوبه العمل قائلا : "كل عمل هو صعب لكن في مسلسل جودر كنا نتعامل مع شخصيات تاريخية، حيث نتعامل مع ملابس مختلفة ومواقع تصوير مختلفة، أحيانا تصوير خارجي في أماكن وعرة وبعضها يتطلب وضع مكياج مختلف، وهذا يجعله مختلفًا عن المسلسلات الاجتماعية، وهنا تكمن الصعوبة، وبذلنا كل جهدنا لنقدم عملًا يليق بالمشاهدين المصريين في مسلسل جودر"

ياسر جلال



فيلم شد أجزاء

وكانت آخر أعمال ياسر جلال السينمائية، مشاركته في فيلم "شد أجزاء"، الذي عرض عام 2015، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، بطولة محمد رمضان، دنيا سمير غانم، سليمان عيد، رامي الطمباري، نسرين أمين، وآخرون من النجوم.

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