أسباب غياب ليلى علوي عن دراما رمضان 2025.. تقاصيل

أعلنت الفنانة ليلى علوي عدم مشاركتها في الدراما الرمضانية المقبلة لعام 2025، مفضلة التركيز على مشاريعها السينمائية الحالية والجديدة ومن هنا يستعرض" الموجز "التفاصيل في سطور.

ليلي علوي

أشارت الفنانة ليلي علوي وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي على شاشاتTan, إلى أنها تبحث دائما عن التنوع في الأدوار مثلما قدمت مؤخراً في أفلامها مثل "مقسوم" و"جوازة توكسيك"، معربة عن سعادتها العارمة بالاستقبال الجماهيري لأعمالها.

وأضافت ليلى علوي أنها ترغب في تجربة أدوار سينمائية جديدة مختلفة والابتعاد عن النمطية التي قد يفرضها العمل الدرامي الرمضاني،مشيرة إلى أنها لم تجد عمل درامي مختلف هذا العام لتقدمه لجمهورها.

ليلي علوي

آخر أعمال ليلي علوي على شاشات السينما



شاركت الفنانة ليلي علوي في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم جوازة توكسيك، الذي تم عرضه على شاشات السينما في يوليو الماضي ضمن ماراثون أفلام ضيف 2024، وهو نوعية من الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

قصة فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم" جوازة توكسيك" ، في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، حيث يناقش الفيلم مشاكل الزواج عند تدخل الأهل في حياة الأبناء بعد الزواج، خاصة في ظل اختلاف الثقافات لدى كل عائلة.

وظهرت ليلي علوي في أحداث فيلم جوازة توكسيك بشخصية المهندسة نوال، ووالدة الفنان محمد أنور ،كما يجسد الفنان القدير بيومي فؤاد شخصية المهندس حسين وزوجها خلال أحداث الفيلم، وتجسد الفنانة ملك قورة دور زوجه ابنهما.



ويعد فيلم" جوازة توكسيك" هو التعاون الثالث بين الفنانة ليلي علوي و الفنان بيومي فؤاد في السينما، إذ شارك الثنائي من قبل في فيلمي ماما حامل عام 2021، و شوجر دادي في 2023،و حققا الثنائي نجاحا كبيرا وقت عرض الأفلام على شاشات السينما.

أبطال جوازة توكسيك

فيلم “جوازة توكسيك” بطولة كل من الفنانة الكبيرة ليلى علوي، الفنان بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، جوهرة، ومروان يونس، وكوكبةكبيرة من النجوم القديرة والشابة ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج زيد كردي.

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