أحمد فتحي: "رفضت دوري في جودر عشان صغير بس بعدين عرفت قد إيه هو مهم"

حل الفنان أحمد فتحي ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، حيث تحدث عن أبرز أعماله الفنية والتحديات التي واجهها خلال مسيرته، مستعرضًا تعاونه مع نجوم الفن الكبار مثل أحمد مكي.

وفي هذا الحوار، كشف فتحي عن العديد من المواقف الطريفة والكواليس التي عاشها أثناء تصوير مسلسلاته الناجحة، يرصدها موقع " الموجز " أبرز تصريحاته في السياق التالي .

تفاعل الجمهور مع مسلسل "اللعبة" وتأثيره على أحمد فتحي

أعرب أحمد فتحي عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور، وخاصة الأطفال، مع مسلسل "اللعبة".

وأوضح أنه يتعرض للكثير من المزاح بسبب الشخصية التي يؤديها، مشيرًا إلى أن شعبية المسلسل تخطت كل التوقعات، وقال: "نجاح مسلسل اللعبة تعدى كل النجاحات، وفي جزء خامس إن شاء الله".

كما أضاف ممازحًا أن شعبية هشام ماجد جاءت بفضله بسبب الأدوار التي لعبها في المسلسل.

رامز جلال وبرامج المقالب الأكثر مشاهدة

تحدث فتحي أيضًا عن رامز جلال، موضحًا أنه من غير المتوقع أن يتخلى عن برامج المقالب لصالح الأعمال الدرامية، حيث ارتبط اسمه بها وأصبحت تلك البرامج الأعلى مشاهدة رغم الانتقادات.

وعلق قائلاً: "رامز جلال مستحيل يسيب برامج المقالب ويعمل مسلسل، ومقالب رامز دايمًا بتكون الأعلى مشاهدة".

أحمد فتحي

أحمد مكي بين الضحك والكواليس

وفي حديثه عن الفنان أحمد مكي، قال فتحي إن مكي مضحك جدًا في الكواليس أكثر من التمثيل نفسه، لدرجة أن الأشخاص الذين يعملون معه يجدون صعوبة في التماسك أمامه.

وأشار إلى الضغط الكبير الذي واجهه مكي أثناء تصوير مسلسل "الكبير أوي" بسبب تجسيده لثلاث شخصيات مختلفة في العمل.

تجربة "جودر" وأهميته رغم صغر الدور

وفي سياق آخر، تحدث فتحي عن دوره في مسلسل "جودر" إلى جانب الفنان ياسر جلال، مشيرًا إلى أنه رفض المشاركة في البداية بسبب صغر حجم الدور، ولكنه لاحقًا أدرك أهميته ووافق على المشاركة.

يذكر، أن مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداثه في إطار خيالي حول حكايات ألف ليلة وليلة وتم عرض الجزء الاول في النصف الثاني من شهر رمضان في إطار 15 حلقة ويستكمل صناع مسلسل جودر تصوير الموسم الثاني من العمل .

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