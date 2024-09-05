أحمد فتحي:"الزمالك سبب مرضي وبنات العم كان الإنطلاقة الفعلية ليا

تصدر الفنان أحمد فتحي تريند جوجل بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج "بودكاست" كاشفا أسباب مرضه متحدثا عن عمل فني له هو السبب في شهرته.

ويرصد لكم الموجز عن أبرز تلك التصريحات

تصريحات أحمد فتحي في أحدي برامج البودكاست

بدأت تمثيل سنة 97 وبنات العم كان الانطلاقة الفعلية ليّا.

في فرق بين الارتجال والهيافة.. وأستاذ نور الشريف دايما يقول لازم تدرس

البريك بتاعي في التصوير بيبقى محشي وبط وبرجع أمثل تاني، البط والمحشي مفضلين بالنسبة لي.

وأنا في المدرسة كنت تخين والبنات كانت بتتنمر عليّا وشتمتهم وبعدها اتغيرت.

-عملت عملية قلب مفتوح وكنت بشرب سجاير، وبعد دعوات ناس كتير وحج مرتين بطلت السجاير.

-مبقتش أزعل.. وكل الأمراض عندي علشان زملكاوي.

أحمد فتحي



آخر أعمال أحمد فتحي

شارك أحمد فتحي في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل منها مسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في العمل كل من مجدي كامل، دنيا ماهر، هشام إسماعيل، منة فضالي وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، أوس أوس، مي عز الدين.



كما شارك في مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري وشارك في العمل كل من نور اللبنانية، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، محمد التاجي، محمد عبد العظيم وآخرين.

وعُرض له مؤخرًا في السينما فيلم أسود ملون، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج حسن البلاسي، وشارك في العمل كل من رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، ميس حمدان.

أجدد أعمال أحمد فتحي

كشف أحمد فتحي عن أحدث أعماله الفنية فيلم الميت ده بتاع مين قائلا: انتهيت مؤخرًا من تصوير فيلم الميت ده بتاع مين، والذي أجسد من خلاله شخصية جديدة عليا لم أقدمها قبل ذلك، كما أواصل التحضير لأكثر من عمل فني آخرهم وح وح، الذي يجمعني مع عمرو عبدالجليل وفيلم حمام العريس، والحب كله.

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