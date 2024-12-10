تعرف على أشقاء عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" رمضان 2025

بدأ فريق عمل مسلسل "سيد الناس" تصوير أولى مشاهده منذ أسابيع قليلة، استعدادًا لعرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان 2025، والمسلسل من بطولة النجم عمرو سعد، ويُعد واحدًا من أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور في الموسم القادم.

ينتمي مسلسل "سيد الناس" إلى فئة الأعمال الاجتماعية الشعبية التي تمزج بين الدراما الإنسانية والإثارة، ما يجعله مؤهلاً ليكون من بين أكثر الأعمال جذبًا للأنظار.

يرصد الموجز تفاصيل مسلسل "سيد الناس" خلال السطور التالية.

عمرو سعد

صناع مسلسل "سيد الناس" وأدوراهم

يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب عمرو سعد، ومنهم أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، ويجسد أحمد رزق، رنا رئيس، وأحمد فهيم أدوار أشقاء عمرو سعد في العمل، حيث تنشأ بينهم صراعات وتحديات في إطار اجتماعي مشوق.

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح الذي يخوض تجربة التأليف الدرامي للمرة الأولى، وهو من إخراج محمد سامي، المعروف بأعماله التي تجمع بين الحبكة القوية والتشويق، وإنتاج صادق الصباح الذي يدعم دائمًا الأعمال الضخمة.

يتألف العمل من 30 حلقة تُقدم حكاية مليئة بالمفاجآت والتفاصيل الاجتماعية التي تلامس الواقع المصري.

أخر أعمال عمرو سعد

يعود الفنان عمرو سعد إلى دراما رمضان بعد غيابه عن الموسم الماضي 2024، حيث كان آخر ظهور له في رمضان 2023 من خلال مسلسل "الأجهر".

وشهد العمل نجاحًا كبيرًا وكان بطولة جماعية مع نخبة من النجوم، منهم درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة، وعمرو عبد الجليل، تناول المسلسل قصصًا درامية ممتعة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

أخر أعمال أحمد رزق

قدم أحمد رزق أداءً مميزًا في مسلسل "بيت الرفاعي" خلال موسم رمضان 2024. العمل كان بطولة مشتركة مع أمير كرارة ودارت أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، بمشاركة عدد من النجوم مثل سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، وصفاء الطوخي، وأسهم نجاح العمل في زيادة التوقعات حول أدوار أحمد رزق في مسلسل "سيد الناس".

أحمد رزق

أخر أعمال رنا رئيس

أما رنا رئيس، فقد واصلت تحقيق نجاحات متتالية في السنوات الأخيرة، كان أبرزها مشاركتها في مسلسل "إنترفيو" الذي تصدر قوائم المشاهدة على منصة WATCH IT.

كما تستعد لعرض مسلسلها الجديد "موضوع عائلي 3" مع النجم ماجد الكدواني، الذي يبدأ عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري على منصة شاهد. إلى جانب ذلك، تعمل رنا على بطولة مسلسل جديد بعنوان "روح جدو"، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجوه الشابة في الساحة الفنية.

رنا رئيس

أحمد فهيم ومشاركته في أكثر من عمل رمضاني



يستعد أحمد فهيم للظهور في أكثر من عمل خلال موسم رمضان المقبل بجانب مشاركته في "سيد الناس" حيث يجسد شخصية كبير عائلة في صعيد مصر وعدو مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا" والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، ومنذر رياحنة.

أحمد فهيم





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