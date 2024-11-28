أحمد فيهم يكشف لـ الموجز دوره في مسلسل حكيم باشا

ينافس الفنان أحمد فهيم بوجهين مختلفين في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، حيث يشارك في مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد ومسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وكشف الفنان أحمد فهيم خلال حواره مع الموجز عن ملامح الشخصية حيث أنه يلعب دور كبير إحدى العائلات بالصعيد ويدخل في صراع بين الفنان مصطفى شعبان من أجل الانفراد بالسيطرة و الزعامة.



وبسؤاله عن كيفية التوفيق بين أكثر من عمل بنفس الجودة أكد أن هذا الأمر صعب للغاية بأن تقوم بالمشاركة في أكثر من عمل على اختلاف الشخصيات لافتا إلى أنه يجد متعته في ذلك الأمر.

ملوك اللهجة الصعيدي

وفيما يتعلق بشخصية المسلسل على اعتبار الحديث باللهجة الصعيدية أشار الفنان أحمد فهيم بأنه متأثر بكثير من النجوم الذين أتقنوا اللهجة الصعيدية.

وأكد أنه يتأثر كثيرا بالفنان عبد الله غيث والفنان محمود مرسي بشكل كبير ويعتبرا من أكثر النجوم الذين أتقنوا اللهجة الصعيدية.

مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن الفنان أحمد فهيم حقق نجاحا باهرا في مسلسل جعفر العمدة والذي تفاعل معه عددًا كبيرًا من الجمهور من خلا شخصية "سيد العمدة " الشقيق الأكبر للمعلم جعفر العمدة والذي جعل الجمهور يبصم له بأنه فنان من طراز فريد.

حيث أنه استطاع أن يلعب على مشاعر الجمهور فيبكيهم تارة ويضحكهم تارة أخرى.



أبطال مسلسل سيد الناس

يضم مسلسل سيد الناس باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم أحمد فهيم، عمرو سعد إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد رزق، منة فضالي، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، طارق النهري، ياسين السقا وانضمت حديثًا إلى أسرة المسلسل الفنانة إنجى المقدم وهو من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

أحمد فهيم

أحمد فهيم

تربطه صلة قرابة بالفنان الراحل خالد صالح وشارك في بداياته بعدة أدوار صغيرة ببعض الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها دوره مع النجم خالد صالح في مسلسل «بعد الفراق»، ثم مسلسل «تاجر السعادة» ومسلسل «موعد مع الوحوش»، وايضا مسلسل «خاتم سليمان» بطولة خالد الصاوي،

لكن أول فرصه حقيقية بالنسبة لـ«فهيم» فكانت مع المخرجة شيرين عادل بمسلسل «العار» بطولة مصطفى شعبان. «فهيم» يشارك في عدة أعمال درامية أبرزها، شخصية البلطجى نمرود في مسلسل «طاقة نور»، وشخصية الضابط ياسر في مسلسل «أرض جو»، وشخصية الشيخ الإخوانى حامد أبو النصر في مسلسل الجماعة،

وأخيراً شخصيته الشهيرة المعلم بسبوسة في مسلسل ريح المدام، ثم سنة 2023 مسلسل جعفر العمدة في دور سيد العمدة.

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