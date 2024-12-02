رمضان 2025.. تفاصيل شخصية رحمة أحمد في مسلسل الكابتن

تشارك الفنانة رحمة أحمد، حالياً في دراما رمضان المقبل 2025 في مسلسل "الكابتن"، الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل في شهر ديسمبر الجاري.

تفاصيل شخصية رحمة أحمد في مسلسل الكابتن

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل شخصية رحمة أحمد في مسلسل "الكابتن" تجسد خلال أحداث المسلسل دور حبيبة البطل، أكرم حسني وهو دور رئيسي ومؤثر في القصة.

رحمة أحمد

تفاصيل مسلسل الكابتن بطولة رحمة أحمد



"الكابتن" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، حيث يتألف من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان على مجموعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية المرموقة.

رحمة أحمد

فريق عمل مسلسل الكابتن

المسلسل يلعب بطولته بجانب أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، سامي مغاوري، وأنهى المخرج معتز التوني اختيار مواقع التصوير، وبدأ التجهيزات الأولية لانطلاق العمل، كما يواصل التوني عقد جلسات مكثفة للاتفاق مع نجوم آخرين للمشاركة في المسلسل.

وكانت رحمة أحمد قد شاركت في الماراون الرمضاني الماضي كضيفة شرف من خلال مسلسل "أشغال شقة"، الذي لعب بطولة هشام ماجد،أسماء جلال، ودارت قصة العمل في إطار اجتماعي كوميدي عن زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يدفعهما للبحث عن مربية للأطفال، وهذا يدخلهما في مجموعة من الأزمات، ولعب هشام ماجد شصية الطبيب الشرعي حمدي، فيما لعبت أسماء جلال شخصية الإعلامية ياسمين زوجة هشام.

كما شاركت رحمة أحمد أيضاً في مسلسل الكبير أوي 8، بجانب أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي، والمسلسل عرض في موسم رمضان 2024 على قنوات ON، كما عرض أيضاً على منصة Watch it.

وكان آخر أعمال أكرم حسني الدرامية مشاركته في مسلسل مكتوب عليا، الذي شارك فيه نخبة من ألمع النجوم وهم نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنى، آيتن عامر، أحمد فهمي، حنان سليمان، إخراج خالد الخلفاوي.

اقرأ أيضاً

رحمة أحمد تتحدث عن نجاح شخصية مربوحة وكواليس أعمالها القادمة

رحمة أحمد تواجه شيكو في فيلم ”أبن الحاج أحمد”