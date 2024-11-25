رحمة أحمد لـ الموجز: لم أستقر على عمل فني حتى الآن

أكدت الفنانة الشابة رحمة أحمد في حوارها مع الموجز أنها في حيرة شديدة من أمرها حيث عرض عليها أكثر من عمل فني للمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

وأكدت رحمة أنها لم تستقر على أية عمل من الأعمال المعروضة عليها وأنها في مرحلة قراءه السيناريوهات الخاصة بالأعمال الفنية المعروضة عليها.



وبسؤالها عن جديدها الفني في عالم السينما أفادت بأنها عرض عليها بعض الأعمال ولكنها مشتتة للغاية وذلك بعد نجاحها المدوي في مسلسل الكبير الجزء السادس.

رحمة أحمد

رحمة أحمد

رحمة أحمد فرج من مواليد 8 مايو 1994 هي ممثلة مصرية، ظهرت لأول مرة في مسراحية «أمين وشركاه»، مع أحمد أمين، التي عرضت في مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وكانت نقطة إنطلاقها الأولى مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، بدور مربوحة زوجة الكبير، فلفتت انتباه المشاهدين، وأعجبوا بالشخصيَّة الفكاهيَّة المرحة التى قدمتها.

عن حياتها

تخرجت رحمة أحمد من قسم الميكروبيولوجيا من كلية العلوم جامعة حلوان في عام 2017، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية. ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت نشاطها الفني خلال مشاركتها في النشاط المسرحي لكلية علوم، ودار الأوبرا. تزوجت من الكاتب أحمد منصور في عام 2020. بدأت من مسرح الجامعة مع صلاح الدالي، ثم شاركت مع أحمد أمين في أمين وشركاه. وشاركت في مسلسل الكبير بسبب ترشيحها من مخرج المسلسل الذي شاهد إحدى مسرحيتها التي قدمتها على مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية

أهم الجوائز التي حصلت عليها

توجت رحمة أحمد بجائزة أفضل ممثلة في جامعة حلوان عن مسرحية اقتربت النهاية من إخراج صلاح الدالي. وحصول العمل على جائزة أفضل عرض مسرحية وأفضل تأليف وورشة الكتابة.

وفي سياق آخر شاركت رحمة عام 2022 الفنان محمد هنيدي في فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل كما شاركت أيضًا في فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو و أحمد سيد ومصطفى غريب.

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