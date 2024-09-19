كواليس صناعة "تيجي نسيب".. أكرم حسني يكشف تفاصيل ميلاد  الأغنية

كشف الفنان أكرم حسني عن كواليس تحضير أغنية "تيجي نسيب" التي قدمتها المطربة أنغام ضمن ألبومها الغنائي الجديد.

الأغنية كانت مفاجأة لجمهور جدة في حفلها الأخير، حيث غنتها للمرة الأولى على المسرح لتبهر جمهورها السعودي، يرصد موقع “ الموجز” كافة التفاصيل

أكرم حسني

كيف وُلدت الفكرة؟

روى أكرم حسني تفاصيل الليلة التي ولدت فيها فكرة الأغنية، حيث قال: "في يوم الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021، الساعة الرابعة فجراً، انتهت جلسة طويلة في بيتي مع الملحن إيهاب عبد الواحد، طوال السهرة، لم يفارق إيهاب الجيتار وهو يغني، ونحن نغني معه. وبعد أن غادر الجميع، خطرت لي فكرة أغنية "تيجي نسيب" وكتبتها حتى انتهيت منها عند الساعة السادسة صباحاً."

التردد والمكالمة التي غيّرت كل شيء

أكمل أكرم حسني حديثه قائلاً: "كنت متحمسًا جداً لأشارك الفكرة مع إيهاب، ولكن ترددت في الاتصال به، فهو غادر قبل ساعتين فقط ولم يكن قد نام بعد ساعة من التردد، اتصلت به الساعة السابعة صباحاً، ورد علي بصوت مغمور في النوم."

ثلاث ساعات من البحث عن اللحن

وتابع حسني: "من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، كان إيهاب يمسك الجيتار دون توقف، يجرب جمل لحنية مختلفة وهو يشرب قهوته المعتادة وأخيراً، عند الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق، كان قد أنهى اللحن وسجله لم يكن إيهاب يتوقع أن طلبنا تكرار هذه الجلسة سيحدث بهذه السرعة."

حسن الشافعي يضع اللمسات السحرية

واختتم أكرم حسني حديثه قائلاً: "الأغنية انتقلت بعد ذلك إلى الموزع الموسيقي حسن الشافعي، الذي أضاف لمساته السحرية وأخرجها بالشكل الذي سمعه الجمهور".

وتابع :" الأغنية تم كتابتها وتلحينها خلال خمس ساعات فقط، واحتجنا إلى نص كيلو بن وسط محوج خلال هذه السهرة! ولكن لأن الأغنية خرجت من القلب، وتم تلحينها بيد ملحن عبقري يحس بكل كلمة ويترجمها إلى لحن، كرمنا الله بأن يغنيها صوت فنانة معجونة بالإحساس والفن، وهي أنغام."

أكرم حسني



آخر أعمال أكرم حسني

يذكر أن الفنان أكرم حسني أعاد عرض مسرحيته الجديدة "تطبق الشروط والأحكام" على مسرح سيتي ووك في السعودية، بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي.

تدور أحداث مسرحية تطبق الشروط والأحكام في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول شاب يعمل طباخًا في مطعم، يقع في حب ابنة مديره عندما يتقدم لخطبتها، يفاجئه والدها بشرط غريب للموافقة على الزواج، وهو أن يقضي فترة في دار مسنين مخصصة للمجرمين المعتزلين.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" مع نخبة نجوم الكوميديا المصريين، وعلى رأسهم الفنان بيومي فؤاد .

في الدراما ، كان مسلسل "بابا جه" هو آخر أعماله الذي عُرض في رمضان 2024.

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، ولاقى استحسان النقاد والجمهور، حيث تناول رسالة مهمة للآباء حول أهمية الاهتمام بأبنائهم، وأظهر تطورًا ملحوظًا في أداء

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