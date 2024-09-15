أكرم حسني يسرق الأضواء في "ديبو" ويظهر بشخصية من التسعينات

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ديبو"، الذي يعرض على منصة "يانغو بلاي"، ظهور مميز للفنان أكرم حسني كضيف شرف، مما أضفى لمسة خاصة على أحداث الحلقة المثيرة.

جسد أكرم حسني دور "إبراهيم الغرقان"، الذي كان جزءًا رئيسيًا من تطورات القصة، يرصد " الموجز" كافة التفاصيل حول العمل في السياق التالي

أكرم حسني

ظهور مميز لشخصية "إبراهيم الغرقان"

في إطار كوميدي مشوق، قدم أكرم حسني شخصية "إبراهيم الغرقان"، الذي يظهر بملابس تحمل طابع التسعينيات.

اتضح أن هذه الشخصية تدير مكتبًا للهجرة غير الشرعية، والذي يلجأ إليه بطل المسلسل "ديبو"، الذي يجسده الفنان محمد أنور، بحثًا عن مخرج من مشاكله في الحياة.

أكرم حسني

ضيوف شرف بارزون

إلى جانب أكرم حسني، ظهر الفنان مصطفى غريب في دور "إسماعيل"، صديق "ديبو"، حيث شارك معه في لعب البلاي ستيشن في مشاهد جمعت بين الكوميديا والتشويق.

كما شاركت الفنانة زينة كضيفة شرف، مما زاد من تنوع الشخصيات في المسلسل.

فريق عمل ضخم ونجوم لامعون

مسلسل "ديبو"، المكون من 12 حلقة، يتميز بوجود نخبة من النجوم وضيوف الشرف، منهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، وأمجد الحجار.

يُذكر أن المسلسل من إنتاج شركة "S Productions" وإخراج أحمد عبد الوهاب، فيما قام إيهاب بليبل بتأليف العمل.

تدور القصة حول شاب مستهتر يُدعى "ديبو" يجد نفسه مضطرًا للعمل في فندق خاص بالحيوانات لسداد ديونه، لتبدأ سلسلة من الأحداث المضحكة والمفاجئة.

ديبو

أكرم حسني يشيد بـ"ولاد رزق 3"

لم يكن ظهور أكرم حسني في "ديبو" هو الحدث الوحيد الذي لفت الأنظار مؤخرًا، فقد شارك عبر حسابه على إنستجرام صورة له من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" في المملكة العربية السعودية.

وكتب حسني في منشوره معبرًا عن فخره بالعمل الفني وقدم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على الدعوة، وهنأ فريق العمل وعلى رأسهم المخرج طارق العريان.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين، وأسماء جلال.

مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" وعالم الكوميديا

وعلى صعيد المسرح، شارك أكرم حسني مؤخرًا في مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"، التي تدور أحداثها في إطار من الكوميديا الاجتماعية.

تتناول المسرحية قصة شاب طباخ يقع في حب ابنة مديره في العمل، ليجد نفسه مجبرًا على تلبية شرط غريب ليتزوجها، وهو الدخول إلى دار مسنين مخصصة للمجرمين المعتزلين.

يشارك في البطولة عدد من نجوم الكوميديا المصريين، أبرزهم بيومي فؤاد، الذي تميز في الأدوار الكوميدية.

بهذا الحضور المتنوع والمميز في السينما والمسرح، يواصل أكرم حسني إثبات براعته في تقديم أدوار كوميدية تجمع بين الترفيه والإبداع.

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