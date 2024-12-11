موعد عرض مسلسل فقرة الساحر بطولة أسماء جلال

موعد عرض مسلسل فقرة الساحر.. أيام قليلة تفصلنا عن عرض واحد من أكثر المسلسلات المنتظرة في الفترة المقبلة، وهو مسلسل فقرة الساحر الذي يجمع بين أداء الفنانة أسماء جلال والفنان طه الدسوقي.

و تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مميز، حيث يترقب الجمهور لحظة انطلاق العرض لمعرفة تفاصيله المثيرة. مع اقتراب موعد العرض الذي يفصلنا عنه أقل من 7 أيام، تزداد حدة التوقعات حول ما سيقدمه العمل من أحداث وشخصيات تشد الأنظار، وفى التقرير التالي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية، موعد عرض مسلسل فقرة الساحر لأسماء جلال وطه الدسوقي.

موعد عرض مسلسل فقرة الساحر

موعد عرض مسلسل فقرة الساحر

أعلنت منصة "يانجو بلاي" عن موعد عرض مسلسل فقرة الساحر، الذي يشارك في بطولته كل من أسماء جلال وطه الدسوقي، ويخرجه تامر محسن، ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات المسلسل في 19 من الشهر الجاري.

مسلسل فقرة الساحر، من إنتاج طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، ويجمع بين عدد من الممثلين مثل علي قاسم بجانب أسماء جلال وطه الدسوقي، حيث يُعد العمل واحدًا من الإنتاجات المنتظرة هذا الشهر على منصة "يانجو بلاي".

كم يوم متقبي على موعد عرض مسلسل فقرة الساحر

وفقًا لما أعلنته منصة "يانجو بلاي"، يتبقى 8 أيام على موعد عرض مسلسل "فقرة الساحر" الذي سيُعرض في 19 من الشهر الجاري، ويشارك في بطولة مسلسل "فقرة الساحر" الثنائي طه الدسوقي وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الفن مثل علي قاسم، بسمة، ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل فقرة الساحر

أحداث مسلسل فقرة الساحر

تدور أحداث المسلسل في إطار من المغامرة والأكشن والإثارة، حيث تركز القصة على حياة ثلاثة أصدقاء مقربين هم مي ومِكس وألفي، الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء، ثم تتطور الأحداث لتتحول إلى عصابة صغيرة، و بفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة، ينجحون في وضع خطط لتنفيذ عمليات احتيال ذكية، مستوحاة من أحداث حقيقية، المسلسل من تأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج تامر محسن، ومن المقرر أن يتكون من 8 حلقات.

شخصية أسماء جلال في فقرة الساحر

أعلنت أسماء جلال عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل، حيث تجسد شخصية "لمى"، التي تجمع بين الذكاء والقوة، ووصفتها بأنها "هجوم إلكتروني ولا أسهل"، مما يعكس التحديات التي ستواجهها الشخصية في عالم مليء بالتكنولوجيا والجرائم الإلكترونية.

وكشفت أسماء جلال أن المسلسل يتناول قضايا معاصرة تتعلق بالجرائم الإلكترونية والتحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، حيث تدور الأحداث في إطار مليء بالتشويق والغموض، مع التركيز على المخاطر الناتجة عن التطور التكنولوجي.

ابطال مسلسل فقرة الساحر

اقرأ أيضا:

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء 3.. تعرف على التفاصيل

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 24 .. تعرف على التفاصيل