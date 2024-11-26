بعد عرض البرومو التشويقي.. مسلسل "فقرة الساحر" يثير حماس الجمهور وينتظر عرضه

شهد محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في البحث عن قصة وأبطال مسلسل "فقرة الساحر"، وذلك بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل على منصة يانجو بلاي، ينتظر جمهور مصر والوطن العربي عرض المسلسل بفارغ الصبر، حيث يتزايد الاهتمام حوله بشكل متسارع.

يرصد موقع الموجز التفاصيل كاملة حول مسلسل "فقرة الساحر".

مسلسل فقرة الساحر

قصة مسلسل فقرة الساحر

تدور أحداث مسلسل "فقرة الساحر" حول ثلاثة أصدقاء، هم لمى (التي تؤدي دورها الفنانة أسماء جلال)، مكس (يجسده الفنان طه دسوقي)، وألفي (الذي يلعب دوره الفنان علي قاسم).

يتسم الأصدقاء بمهارات متنوعة يقررون استغلالها لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

ومع تفشي هذه الجرائم، يضفي المسلسل طابعًا كوميديًا مميزًا، حيث يتعرض الأصدقاء لمواقف طريفة أثناء محاولاتهم لتحقيق أحلامهم، مُرَكّزِين على عمليات نصب واعدة بالأموال الطائلة.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية وقد تم تصويره بين مصر والمغرب.

ارتفاع البحث عن أبطال مسلسل فقرة الساحر

إلى جانب اهتمام الجمهور بقصة المسلسل، ارتفعت أيضًا مؤشرات البحث عن أبطال العمل. المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، طه دسوقي، وعلي قاسم، بالإضافة إلى ذلك العمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.

بطولات مطلقة لنجوم مسلسل فقرة الساحر

يذكر أن الفنان طه دسوقي حقق نجاح كبير في أول بطولة مطلقة بمسلسل “حالة خاصة” بعد عرضه على المنصات الرقمية.

من جانبه، شاركت الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل “أشغال شقة” الذي حقق نجاح كبير في رمضان الماضي بمشاركة هشام ماجد ومن المقرر عرض جزء ثاني في رمضان المقبل.

أسماء جلال وطه دسوقي

عودة قوية للمخرج تامر محسن

مسلسل "فقرة الساحر" يمثل عودة قوية للمخرج تامر محسن إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب سنوات.

كان آخر أعماله "لعبة نيوتن" الذي عُرض في 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا، تناول المسلسل قصة حازم وهنا اللذين يواجهان تحديات كبيرة بعد اتخاذهما قرارًا بإنجاب طفلهما في أمريكا بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية، إلا أن المشاكل والعقبات تهدد زواجهما.

المخرج تامر محسن

أبطال مسلسل "لعبة نيوتن" يعودون مجددًا

مسلسل "لعبة نيوتن" شهد مشاركة عدد من النجوم البارزين، مثل منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد.



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