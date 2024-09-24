بعد طرح البرومو التشويقي .. تعرف على موعد وتفاصيل مسلسل إقامة جبرية

طرحت منصة WATCH IT البرومو الرسمي لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي تتألق فيه الفنانة هنا الزاهد إلى جانب الفنان محمد الشرنوبي ومجموعة من النجوم البارزين.

يستعرض موقع " الموجز " التفاصيل كاملة حول مسلسل إقامة جبرية

البرومو التشويقي لمسلسل إقامة جبرية

يتضمن البرومو لمحات من أحداث المسلسل التي تتسم بالغموض والإثارة، حيث يتداخل بين الشخصيات توتر وتهديدات تعكس حالة من القلق.

وتم الإعلان عن عرض "إقامة جبرية" في نهاية العام الحالي، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

صناع مسلسل إقامة جبرية

يجمع العمل بين عدد من الفنانين المعروفين، منها صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، ولطيفة أحمد، مع ظهور خاص للفنان أحمد حاتم، المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويعالج موضوعات اجتماعية نفسية.

تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل إقامة جبرية

في تصريحاتها الصحفية، أوضحت صابرين أنها تؤدي دور طبيبة نفسية في "إقامة جبرية"، حيث تسعى لعلاج بعض الشخصيات.

واعتبرت أن دورها هذا مختلف تمامًا عن شخصيتها في مسلسل "مسار إجباري"، مما كان دافعًا رئيسيًا لمشاركتها في العمل.

صابرين

محمد الشرنوبي يكشف عن مفاجأة هنا الزاهد بمسلسل إقامة جبرية

كما عبر الفنان محمد الشرنوبي في لقاء سابق مع برنامج "عرب ودد" عن إعجابه بالتعاون مع هنا الزاهد، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة للجمهور في هذا العمل.

وقال الشرنوبي في تصريحاته: "هنا ممثلة لذيذة وجادة في عملها، وستكون مفاجأة في مسلسل إقامة جبرية".

محمد الشرنوبي

تفاصيل شخصية هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

تلعب هنا الزاهد في المسلسل دور طبيبة صيدلانية تعاني من صعوبات نفسية في التعامل مع الرجال.

هنا الزاهد

أبرز أعمال هنا الزاهد القادمة

وفي سياق آخر، تنتظر الزاهد أيضًا عرض فيلمها الجديد "ريستارت" الذي يشارك في بطولته تامر حسني وباسم سمرة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر عام 2025، مع توقعات بتحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بفضل النجاح السابق الذي حققه الثنائي في فيلم "بحبك".

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