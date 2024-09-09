هنا الزاهد وتامر حسني يقدمان أغنية جديدة في فيلم "ري ستارت"

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعاون جديد بينها وبين الفنان تامر حسني في أغنية ضمن فيلمهما الجديد "ري ستارت"، من المتوقع أن يتم عرض الفيلم في السينمات قريبًا، وهو يحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل وأعمالها القادمة.

تصريحات هنا الزاهد حول الفيلم

في مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، أعربت هنا الزاهد عن حماسها الكبير للفيلم الجديد وقالت: "أنا بغني في الفيلم، عاملين أغنية هزار كده، كام كلمة، بس بغني بطريقة أحسن شوية". وأضافت أن الفيلم يضم نخبة من الفنانين مثل باسم سمرة ومحمد ثروت وميكا، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل العائلي.

إشاعة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد تُشعل مواقع التواصل

هنا الزاهد

في الساعات الماضية، انتشرت إشاعة حول خطوبة هنا الزاهد وتامر حسني بعد تداول فيديو من كواليس فيلم "ري ستارت". ظهر في الفيديو تامر حسني وهو يرتدي بدلة عريس، بينما كانت هنا ترتدي فستانًا ورديًا أشبه بفستان الخطوبة، ما أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو أظهر احتفال فريق العمل بهما، ويبدو أن المشهد كان جزءًا من احتفال بعيد ميلاد تامر حسني.

أبطال فيلم "ري ستارت"

هنا الزاهد

فيلم "ري ستارت" يجمع بين تامر حسني وهنا الزاهد في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم "بحبك". الفيلم من إخراج سارة وفيق ويضم عددًا من الأسماء الكوميدية البارزة مثل محمد ثروت وباسم سمرة. الفيلم ينتمي لفئة الأفلام الكوميدية العائلية، وهو ما يجعله مناسبًا لجميع أفراد الأسرة.

مشاريع هنا الزاهد القادمة

إلى جانب فيلم "ري ستارت"، تستعد هنا الزاهد لبدء تصوير مسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل"، الذي سيعرض في رمضان 2025. ويشاركها البطولة الفنان أحمد خالد صالح، والمسلسل مكون من 15 حلقة. يدور العمل في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة ميديا هب.

بهذا التعاون الجديد بين هنا الزاهد وتامر حسني، يبدو أن الجمهور سيكون على موعد مع جرعة كوميديا وترفيه في الفترة المقبلة.

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