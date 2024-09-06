ملامح جديدة لمسلسل "الجواز سم قاتل" بطولة هنا الزاهد

انتهت الفنانة هنا الزاهد من التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد الذي أطلق عليه اسم" الزواج سم قاتل"، ومن المقرر أن يتم عرض العمل في ماراثون رمضان 2025.

هنا الزاهد

وعلم "الموجز" أن مسلسل" الزواج سم قاتل" مكون من 15 حلقة، والعمل فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل "الزواج سم قاتل "من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير، خلال الأسابيع المقبلة، ومن المقرر عرض العمل في ماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

أعمال هنا الزاهد

ومن المعروف أن الفنانة هنا الزاهد انتهت من تصوير مسلسها إقامة جبرية، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة رقمية شهيرة.

مسلسل إقامة جبرية من بطولة الفنانة هنا الزاهد صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم "بضع ساعات في يوم ما " ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد ومي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، ومايان السيد، والفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق.

الشاطر مع أمير كرارة

تعاقدت الفنان هنا الزاهد للمشاركة في بطولة فيلم "الشاطر" مع الفنان أمر كرارة ، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

والبحث عن فضيحة مع هشام ماجد

كما تشارك هنا الزاهد في فيلم البحث عن فضيحة مع الفنان هشام ماجد، ويمثل العمل إعادة تقديم لفيلم الزاعيم عادل إمام

إمام الذي عُرض في 1973، ولكن يأتي بمعالجة درامية مختلفة، ومن تأليف جورج عزمي وإخراج رامي إمام، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي

ري ستارت مع تامر حسني

وتواصل هنا الزاهد في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد ري ستارت، بطولة تامر حسني، والذي تقرر عرضه في موسم نص السنة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر بشخصية فتاة شعبية من شبرا، وتعيش قصة حب في الفيلم، وتقدم ميمي جمال شخصية والدتها، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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