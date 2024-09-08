أحمد خالد صالح بطل مسلسل هنا الزاهد الزواج سم قاتل

يستعد الفنان أحمد خالد صالح، لتصوير دوره في مسلسل" الزواج سم قاتل" ومن المقرر أن يتم عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

أحمد خالد صالح

وعلم" الموجز" أن تعاقد الفنان أحمد خالد صالح على المشاركة في مسلسل أطلق عليه صناعه اسم" الزواج سم قاتل" بطولة الفنانة هنا الزاهد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من جميع التحضيرات.

تفاصيل “ الزواج سم قاتل”

مسلسل الزواج سم قاتل مكون من 15 حلقة، ويكون في إطار كوميدي اجتماعي، ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

أعمال جديدة في حياة أحمد خالد صالح

والجدير بالذكر أن يشارك الفنان أحمد خالد صالح في أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، إذ يشارك في فيلم" أسد" بطولة الفنان محمد رمضان، العمل يدور في إطار أكشن تاريخي، ويتناول فترة ثورة العبيد، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك.

أحمد خالد صالح

أسد مع محمد رمضان

فيلم أسد" بطولة كل من الفنان محمد رمضان، ماجد الكدواني كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

الهوي سلطان مع منة شلبي وأحمد داود

كما يشارك الفنان أحمد خالد صالح في فيلم بعنوان" الهوي سلطان" مع الفنانة منة شلبي ، وأحمد داود، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، إذ يجسد صالح شخصية طبيب أسنان.

أبطال الهوي سلطان

فيلم الهوي سلطان ومن بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وعماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

آخر أعمال أحمد خالد صالح

من المعروف أن شارك الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل أطلق عليه صناعه اسم" بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين، وتم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024وحقق نجاحًا جماهيراً كبيراً وقت عرض العمل.

كما شارك في الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل" المداح "الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال.

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